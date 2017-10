Diósgyőri Várfürdő – „Amikor megláttam, hogy mit tettek a stranddal, én elsírtam magam”

– Én úgy látom, hogy van remény a Diósgyőri Várfürdő kinyitására – fogalmazott Ducsai István, aki a „Mentsük meg a Diósgyőri Várfürdőt!” Facebook-csoport létrehozója. A csoport nemrég alakult, néhány tagja a múlt héten tartott bejárást az elárvult strand környékén. – Attól függ persze, hogy mit szeretne az önkormányzat. Ha csak a diósgyőriek kiszolgálása a cél, akkor viszonylag kevés pénzből fel lehetne újítani, ha viszont nagyobb közönséget várnak ide, akkor feltétlenül ki kell alakítani még 1-2 medencét, például a domboldalon, és újra kell indítani a szaunát.

Jelezte: a csoport folytatja a küzdelmet a várfürdő rendbe tételéért és kinyitásáért. Rendszeres bejárásokat terveznek, és céljuk elérése érdekében levelet küldenek a miskolci önkormányzatnak. A város képviselőit is elhívják majd egy bejárásra, hogy kiderüljön, mi a terv a várfürdővel.

– A várrekonstrukciós elképzelések látványtervein láttuk, hogy a várfürdő megmarad, de hogy milyen módon, azt nem tudjuk – jegyezte meg Ducsai István.

A bejáráson tapasztaltakkal kapcsolatban pedig megemlítette: szomorúan vették tudomásul, hogy a drága, acélmentes medencében áll a koszos víz. Nem tudni, hogy csapadékvízről van-e szó, vagy le sem eresztették belőle a fürdővizet. Véleménye szerint le kellene fedni, hogy ne menjen tönkre a nagy értékű medence. És az is kérdés, hogy mi van a vízforgatóval, amit a felújításkor szintén beépítettek.

Kettévágták

– Amikor átadták a Lovagi Tornák Terét, én is elmentem az ünnepségre, és amikor megláttam, hogy mit tettek a stranddal, elsírtam magam.

Ezt már Nagy István, a Face­book-csoport egy másik tagja mondta lapunknak, aki szintén ott volt a múlt heti bejáráson, és egyébként Agora levelezőfórumunk tagja. – Kettévágni egy úttal a fürdőt? Milyen munka ez? Akik ezt csinálták, biztos, hogy soha nem jártak a diósgyőri strandon, számukra nem jelent semmit. Mi, diósgyőriek itt töltöttük a nyarainkat – fogalmazott Nagy István, majd jelezte, véleménye szerint van remény a fürdő megmentésére. Egy építésszel beszélve arra az eredményre jutottak, hogy vagy azt a területet kellene visszaadni a fürdőnek, amin még állnak a kabinok. Akkor egy hidat kellene építeni a két területet elválasztó út fölé. A másik megoldás az lehetne, hogy a jelenleg a lovak bemelegítésére használt részt csatolnák vissza a strandhoz. Azon van is egy új épület, az lehetne az öltöző és a mosdó.

– A szaunát pedig mindenképpen meg kell menteni, hiszen az óriási értéket képvisel. Két szaunáról van szó, melyeket a finnektől kaptunk ajándékba egykor. És kevesen tudják, hogy a szauna merülőmedencéje tulajdonképpen egy barlangi medence, ami, amikor még működött, gyönyörű volt. A diósgyőri strand mindig is hideg vizéről volt híres. De nem is az idős embereknek épült, hanem a fiatalabbaknak, akik hűsölni, úszni jártak ide – fogalmazott. Hangsúlyozta: a Diósgyőrben élők közül nagyon sokan szeretnék, ha felújítanák és kinyitnák a várfürdőt.

Tárva-nyitva a merülőmedence ajtaja | Fotó: magánarchívum

Pusztulás

Egyik olvasónk is a diósgyőri strandnál járt a hétvégén (kérte, nevét ne írjuk meg), ő az erdő felől bement a fürdő területére, hogy fotókat készíthessen. Tapasztalatait megosztotta lapunkkal:

– Pusztulás és pusztulás. Nem lehet mást mondani. Ez a fürdő jobb sorsa érdemes, annál is inkább, mert nem olyan rég újították föl. Egy tábla még mindig hirdeti, hogy 2005-ben történt meg a strand rekonstrukciója. A medencék alkalmasak lennének a fürdésre, csak elszomorító, hogy szinte mocsár alakult ki bennük. Kár, hogy nem vigyáznak rá jobban! Mindenütt gaz, csak azt a részt kaszálták le, ahol a lovakat szállásolták el a verseny idején. Most úgy néz ki az egész, mintha semmilyen szándék nem lenne a strand felújítására és újranyitására – állapította meg olvasónk.

Hozzátette: a szaunába nem lehet bemenni, de a merülőmedence ajtaja nyitva van. Itt is egy tábla hirdeti, hogy természeti örökségünkről van szó, ez a Diósgyőr-tapolcai barlang. Jobb sorsa érdemes tehát.

Mi épül a vár mellett?

Olvasónk járt a Diósgyőri vár szomszédságában folyó építkezésen is, amiről sokan nem tudják, mi épül ott. Megtudta, szórakoztató-központot alakít itt ki egy magánvállalkozó, a területet az önkormányzattól bérli. Lesz itt egy park, mesterséges tóval, patakkal, lugasokkal. Novemberben a növények kiültetése be is fejeződik. A központot májusban tervezik megnyitni, étterem és cukrászda várja majd a vendégeket. A parkban bárki sétálhat majd kedvére, nem lesz elzárva a látogatók elől.

– Hegyi Erika –

