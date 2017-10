Diósgyőri Várfürdő – A királynék fürdőjét álmodta újra

Az egyik képen egy kislány éppen ugrani készül a Diósgyőri Várfürdő medencéjébe. Derekán úszógumi, a vízben pedig boldog fürdőzők. A kép nem a múltat idézi, sokkal inkább – legalábbis reméljük – a jövőt. Vagy valami olyasmit, hiszen a vízbe ugró gyerek csupán egy rajz Vári Mihály tervein. Egészen pontosan diplomamunkájában, aminek témájául a Diósgyőri Várfürdőt választotta a Pécsi Egyetem Műszaki és Informatikai Karán építésznek tanuló végzős. A tervekre az Építészfórumon bukkantunk, nem sokkal azután, hogy lapunk is hírt adott, a fürdő mostani – mondhatjuk siralmas – állapotáról.

„Több helyről hallottam és több cikket is olvastam arról, hogy a diósgyőriek szeretnék visszakapni a fürdőjüket – kezdte mesélni Vári Mihály. – A helyszínbejárásomkor is odajött hozzám egy idős bácsi, és megkérdezte, vajon kinyit-e még szerintem a várfürdő?…A legfrissebb információim a fürdő állapotáról már közel egy évesek. Szerencsére akkor beengedtek a helyszínre, és fel tudtam mérni, milyen állapotban vannak a megmaradt épületek, a medencék és gépészetük. A meglévő rozsdamentes acél medencékben állt a csapadékvíz, de ez azt jelentette, hogy a minősége még mindig megfelelő. A strandnak hátteret adó Bükk, az abból kibukkanó fehér mészkőszikla, a belsejében a Diósgyőr-Tapolca-i-barlanggal, és az itt felszínre törő források alkotják már a XIII. század óta a Királynék fürdőjét, a Diósgyőri Várfürdőt. A 2014-es építkezésekhez hasznosították ugyan az egykori fürdő területének közel kétharmadát, mégis úgy gondolom, hogy a megmaradt terület a megfelelő kialakítással és fürdőprogrammal újra működőképes lehetne. Így a kisebb terület miatt egy kompaktabb, de az eredeti funkciókat megtartva a helyieknek is szerethető, és talán a régi fürdőre is emlékeztető épületet terveztem.”

Miért pont a diósgyőri fürdőt választotta diplomamunkája témájának? – kérdeztük. „Mikor elmentem Miskolcról a pécsi építész egyetemre, az volt az elképzelésem, hogy diploma után, megszerezve a megfelelő szakmai tapasztalatokat, hazatérek Miskolcra, és majd rendbe teszem városunkat. Már akkor is sejtettem, az építész feladata felismerni a problémás helyszíneket, és arra a lehető legtöbb szempontot megvizsgálva, megválaszolva, megoldást kell adnia. Mivel Miskolc a szülővárosom, elég jól ismerem, és látom benne a lehetőséget, hogy egy-egy építészeti beavatkozással, milyen mértékben lehetne növelni az emberek mindennapjainak minőségét. A diplomamunka az első, és hosszú időre az utolsó olyan projektje egy kezdő építésznek, amit teljes szabadsággal, a saját elképzelései határozhatnak meg. Szerettem volna a képzésemet egy olyan munkával zárni, ami fontos a helyi lakosoknak, és nem mellesleg a helyszín adottságai és összetettsége is kihívást jelentett. A Diósgyőri Várfürdőre mindkettő igaz. Reméltem, hogy a beépítési javaslatommal fel tudom hívni a figyelmet a helyszínre, és annak problémáira, illetve elfogadható megoldást is nyújthatok” – válaszolta Vári Mihály.

– Miskolcon születtem és nőttem fel, Diósgyőr volt a gyermekorom fő helyszíne – folytatta. – A Diósgyőri Református Iskola után a Jezsuita Gimnáziumba jártam. Ez idő alatt táncoltam a Szinvavölgyi Néptáncműhelyben is, amiről köztudott, hogy a Borsodi fonó és más miskolci rendezvények állandó fellépői. Már általános iskolás koromtól kezdve évente felléptem a Fonó nagy színpadán, aminek a vár ad otthont és díszletet is egyben…A várfürdőben gyerekként többször jártam, de tényleges emlékeim akkoriból már nincsenek, inkább csak benyomások maradtak meg arról, hogy milyen jó hangulatban teltek ott a nyaraim és, hogy mennyi ember számára volt élmény a fürdő. A másik fontos emlékem a fürdőről, hogy a családommal 1-2 télen át jártunk a szaunába, amíg üzemelt. Valószínűleg kevesebb ember ismeri a fürdőhöz tartozó szauna téli hangulatát, amikor egy szaunaszeánsz után egy fürdőgatyában hógolyózunk, majd a barlangi medence jéghártyás tetejű vízében hűthettük le magunkat. Valószínűleg nem lesz több olyan munkám, aminek helyszínével és programjával hasonlóan szoros kapcsolatban álltam.

Vári Mihály arról is mesélt, hogy terveiben mi kapott igazán hangsúlyt: „Legfontosabb számomra az volt, hogy egy közösségi használatú fürdőt tervezzek, amiben örömét lelik a helyiek is. Közben nem elfeledkezve arról, hogy milyen turisztikai központról van szó. A terveim alapján a létesítménynek meg kell felelnie a rendezvényekre idelátogató családoknak, és a gyakorta megrendezésre kerülő lovas versenyek sportolóinak is. Az általam tervezett fürdő nyitottsága az, ami kapcsolatot teremt a kinti és benti történések között. Így erősítve a fürdő hangulatát, míg kintről az ember egyből megirigyelheti a strandolókat.”

– Egy megvalósuló projekt az, aminél tudunk beszélni költségekről, legalább egy kiviteli tervel alátámasztva, több szakági konzultáció után – felelte az építész, amikor arról érdeklődtünk, terveit mekkora összegből lehetne megvalósítani. – Egy építész diplomamunka mindig a szabadságról és az eredetiségről ismerszik meg, de végül egy részletesen kidolgozott elgondolástervet kapunk. Amellett, hogy törekedtem a realitás talaján maradni és az épület léptékét is minél kisebbre venni, pont a költségek minimalizálása miatt – például egy szintes az egész épületem, és a hat méter fesztáv a legnagyobb belső keresztmetszet –, mégis vannak olyan részei a tervnek, amik nagyon növelni tudják a beruházás összegét. Ilyenek lehet a bonyolult vízgépészet kiépítés, a nagy üvegfelületek, és akár egy nagyobb terepmunka is.

Mit szólna, ha a város átvenné a terveit, erre egyáltalán van-e lehetőség? – érdeklődtünk. „Számomra ez lenne a legnagyobb kitüntetés. Azt jelentené, hogy az általam elképzelt igények egybeesnek a városi tervezettel. Munkámra úgy gondolok, mint egy felvetésre, ami felhívja az emberek figyelmét egy problémára, és nyújt egy javaslatot rá. Ha sikerülne a város figyelmébe ajánlani a tervem, a legfontosabb üzenet az lenne, hogy a fürdőnek kapcsolatban kell maradnia diósgyőriekkel.

