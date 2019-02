Diósgyőri mint zászlóvivő

A Magyar Tudományos Akadémián rendezett ceremónián az egészségfejlesztő testmozgás és egészséges életmód kategóriában második lett a Diósgyőri Gimnázium.

Ha valahol megjelenünk, gyakran úgy köszöntenek minket, hogy megjöttek a zászlóvivők.” Péter Barnabás

Harmadszor dobogósok

– Évente három intézményt részesítenek elismerésben – mondta Péter Barnabás, a gimnázium igazgatója. – Mi már harmadszor kerültünk az éllovasok közé, egyszer elsők voltunk, most pedig másodszor állhattunk fel a képzeletbeli dobogó második fokára. A külsőségeiben is látványos eseményen felemelő érzéssel hallgattuk a méltatásunkat és Borbély Péter kollégámmal boldogan vettük át plakettünket és oklevelünket Illés Boglárkától, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárától és Balogh Gábortól, a Magyar Diáksport Szövetség elnökétől.

A diósgyőri méltatásakor elhangzott, hogy diákolimpiák műsorán szereplő sportágak szinte mindegyikén képviseltetik magukat, rendszeresen kiváló eredményeket produkálnak és élen járnak a mozgósításban, nagyon sok tanulójuk indul az MDSZ égisze alatt rendezett viadalokon.

Élsportolókat tanítanak

– Testnevelés tagozatunk is van – folytatta Péter Barnabás. – A fél osztályba élsportolók sokasága jár, most pedig annak örülünk, hogy a nyelvi tagozatos Majtényi Hanna személyében a téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon alpesi síben szereplő diákunk van. A szarajevói EYOF persze nem az elmúlt tanév sikereihez tartozik, de ha már „szót kaptam”, nem hallgathattam el. Ami pedig a díjunkat illeti: iskolánk arculatának meghatározó eleme az egészséges életmódra nevelés. Remélem, hogy nem hangzik öndicséretnek: mi más területeken is az élen járunk, de a testkultúra és a sport támogatását évtizedekkel ezelőtt a zászlónkra tűztük. Így aztán, ha valahol megjelenünk, gyakran úgy köszöntenek minket, hogy megjöttek a zászlóvivők, mi pedig büszkeséggel viseljük magunkon ezt a „bélyeget”.

ÉM-KT

Híres sportolókat neveltek

A középiskola falai között rengeteg válogatott sportoló tanult. Se szeri, se száma azoknak, akik – egyéni műfajokban, vagy csapatszámokban – eljutottak a különböző korosztályú és korcsoportú Európa- és világbajnokságokra, bekerültek a világválogatottakba, testnevelő tanárok, mesteredzők, sportvezetők lettek. A gimnázium nyári (Medgyesi Judit), téli (Kékesi Márton) és ifjúsági (Bacsa Fanni) olimpikon is adott az egyetemes magyar sportnak, hogy az intézményből kikerült élvonalbeli labdarúgók egész sorát már ne is említsük.

A sikerkovácsok

A Diósgyőri Gimnázium testnevelő tanárai, akik munkájukkal hozzájárultak a díj elnyeréséhez: Borbély Péter (munkaközösség vezető, a diáksport egyesület elnöke), Borbély Péterné, Horváth Éva, Pecsét Tibor, Petre Márton, Tigyiné Takács Zsuzsanna.

