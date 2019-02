Diósgyőri hokisgólok is születtek Bledben

Csütörtökön (oldalzártánk után) és tegnap is jégre lépett a magyar jégkorong-válogatott a bledi EIHC-tornán. Tegnapelőtt a házigazda Szlovénia volt a mieink ellenfele, és a ,,szomszédok” három góllal nyertek. Érdekesség, hogy a magyar csapatban és a szlovénban is született DVTK-s találat: Miskolczi Márk, illetve Ziga Pance révén. Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány megígérte, hogy péntekre még tovább fiatalít a csapaton, és tartotta a szavát, pihent többek között Garát Zsombor, Nagy Gergő és Rajna Miklós – akik jártak már elit-világbajnokságon (is), illetve a nyitónapi gólszerző Miskolczi Márk is. Csütörtökön Rajna Miklós, míg pénteken a fehéroroszok ellen a miskolci Kiss Bence kezdett a kapuban.

Az együttes győzött is egy olyan csapat ellen, amely a nemzeti mezbe öltöztetett Dinamo Mologyecsno alakulata volt, melynek soraiban jó néhány korábbi és korosztályos válogatott, illetve KHL-veterán is ütőt ragadott. Ma 16 órától Olaszország lesz a mieink ellenfele.

ÉM

A tények

EIHC torna, Bled

2019. február 7.: Szlovénia – Magyarország 4-1 (1-0, 1-1, 2-0)

2019. február 8.: Magyarország – Fehéroroszország 5-3 (0-1, 2-1, 3-1)

