Diósgyőrben edz Szarka Ákos

A szlovákiai magyar Szarka Ákos Dunaszerdahelyen és Kisudvarnokon nevelkedett, majd a Slovan Bratislava figyelt fel tehetségére, az élvonalban viszont a szintén pozsonyi Petržalka csapatában mutatkozott be. Miután visszatért a kölcsönből, egészen 2013-ig a Slovan mezében játszott, többek között a Videoton elleni Európa Liga-selejtezőn is szerepet kapott a 2012/2013-as szezonban. Ezen időszakban hat alkalommal a szlovák U21-es válogatottban is pályára lépett. 2013 nyarán előbb kölcsönbe, majd végleg szülővárosába igazolt, ahol a DAC színeiben 64 élvonalbeli találkozón 21 alkalommal talált az ellenfelek kapujába. Legjobb mérkőzése kétségtelenül az előző bajnokságban lejátszott Podbrezová elleni találkozó, ahol négy találattal vette ki a részét az 5-1-es sikerből.

A játékos már Diósgyőrben tartózkodik, és bár a tárgyalások még nem zárultak le a két klub képviselői között, Szarka Ákos a DAC engedélyével holnap reggeltől részt vesz Horváth Ferenc edzésein.

Névjegy

Név: Szarka Ákos

Születési idő: 1990. november 24.

Születési hely: Dunaszerdahely (Csehszlovákia)

Állampolgárság: szlovák

Magasság: 193 cm

Poszt: támadó

Válogatott

Szlovákia U21 6/0

Pályafutása

2016/2017 FC DAC 1904 (Szlovákia, 1. osztály) 9/3

2015/2016 FC DAC 1904 (Szlovákia, 1. osztály) 20/9

2014/2015 FC DAC 1904 (Szlovákia, 1. osztály) 19/5

2013/2014 FC DAC 1904 (kölcsönben, Szlovákia, 1. osztály) 16/4

2012/2013 ŠK Slovan Bratislava (Szlovákia, 1. osztály) 15/0

2011/2012 ŠK Slovan Bratislava (Szlovákia, 1. osztály) 12/0

2010/2011 ŠK Slovan Bratislava (Szlovákia, 1. osztály) 6/0

2010/2011 ŠK SFM Senec (Szlovákia, 2. osztály)

2009/2010 FC Petržalka Akademia (kölcsönben – Szlovákia, 1. osztály) 13/0

2008/2009 ŠK Slovan Bratislava

FK Malé Dvorníky utánpótlás

