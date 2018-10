Digitális világba csöppenünk Ózdon

A régi vasgyár területén több mint két esztendeje kezdte meg a működését Ózdon a Digitális Erőmű. A MaNDA-beruházás részeként elvégzett fejlesztés első körben megmentette a patinás épületet, amit ezután élettel és tartalommal kellett megtölteni. Az eltelt idő azt bizonyítja, hogy a digitalizációs munkahelyteremtő feladatok mellett olyan rendezvényeknek adott otthont a ház, amelyet az ózdiak és a város környékén élő emberek is szívesen fogadtak.

Segítik az oktatást

– A cél- és feladatrendszerünk szerteágazó – fogalmazott Bojtos Zoltán intézményvezető. – Vannak olyan elemek, amelyek a háttérben zajlanak, de természetesen arra is törekszünk, hogy az érdekes és különleges programoknak köszönhetően minél több látogatót lássunk vendégül a Digitális Erőműben. Az ország számos pontján, múzeumokban, gyűjteményekben archiválják a kollégáink hazánk kultúrkincseit, amit ezután egy adatbázisban rögzítenek. Ebből itt Ózdon pedagógiai tartalmakat készítünk, amelyet a Digipedia és az Europenea kontinentális rendszeren keresztül lehet elérni. Az elmúlt időszakban ezen a területen kiemelten tudjuk teljesíteni a vállalásainkat, sőt megteremtettük annak a lehetőségét is, hogy az oktatási intézmények országosan is kihasználják ezeket a lehetőségeket.

Bojtos Zoltán hozzátette: a háttérben emellett számos kihívásnak igyekeznek megfelelni, ezekben a hónapokban körvonalazódik egy nagy, országos szintű program indításának a lehetősége.

Vonzó programok

A Digitális Erőmű a tartalomfejlesztés mellett multifunkcionálisan működik Ózdon, hiszen az elmúlt bő két esztendőben számos kulturális rendezvényre invitálták a helyieket és a régióban élő érdeklődőket. Konferenciákat, esküvőket, érdekes programokat és számos kiállítást bonyolítottak már le az egykori vasgyár területén.

– Annak is örülünk, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert mérnök-informatikusok nálunk kezdték meg a tanulmányaikat, ezzel tovább szélesedett a tevékenységi körünk – folytatta Bojtos Zoltán. – Novemberben harmadszor rendezzük meg az egyik legnépszerűbb programunkat, hiszen a Digitális Napokra mindig nagy számban érkeznek a látogatók. Az eseményt az Infokommunikációs Államtitkárság is segíti, támogatja, fővédnökként részt vesz benne. A kezdeti lépésekhez képest olyan új attrakciókkal jelenünk meg, amelyek vonzók lehetnek a fiatalok és az idősebb korosztály számára is. Kialakítottunk egy drónsimogatót, ahol az érdeklődők szimulátor formájában és élő valóságában is kipróbálhatják a drónok kezelését. Megismerkedhetnek az okos – vagy hívjuk úgy –, intelligens homokkal, amelyek a domborzati viszonyokkal kapcsolatban arra is lehetőséget adnak, hogy tan­órákon hasznosítsák a tartalmat. A robotika kezdeti lépései után akár hologram-piramist is lehet majd építeni nálunk. Emellett a klasszikus számítástechnika-történeti és Digitális Kárpát-medence kiállítással, valamint a kultikusnak nevezhető vezénylőtermünkkel és nagycsarnokunkkal is várjuk a hozzánk látogató vendégeket.

