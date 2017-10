Digitális ugrásra készül hamarosan Felsőzsolca

Nagyszabású technikai fejlesztésbe kezdett Felsőzsolca önkormányzata. Az eddigi analóg televíziós adások helyett rövidesen már a legkorszerűbb – 21. századi – berendezések segítségével továbbítják a Zsolca TV adását, és természetesen ehhez kapcsolódóan jelentősen bővül majd az interaktív lehetőségek tárháza is.

Zsolcán a ’90-es évek közepe óta van televíziós szolgáltatás. A mostani milliós nagyságrendű fejlesztés – amelyet a helyi önkormányzat testülete támogat – arra is lehetőséget ad, hogy a környező települések is bekapcsolódjanak a média világába, követhessék a napi eseményeket, és annak aktív résztvevői is lehessenek. A tervezés és az engedélyek beszerzése már folyamatban van, ez azt jelenti, hogy néhány hónap múlva már az eddiginél lényegesen jobb kép- és hangminőségben láthatják majd a helyi tudósításokat, riportokat minden háztartásban. Természetesen a digitális átállás új kihívás elé állítja a helyi műsorkészítő szakembereket, akik már most dolgoznak egy szebb, modernebb dizájn kialakításán.

ÉM

