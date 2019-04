Digitális Család Fesztivál: már regisztrálnak!

A most felnövő generációhoz tartozók már a digitális kor gyermekei. De tudjuk-e, hogy miközben a képernyők előtt ülnek,vagy mobiloznak hogy milyen alkalmazásokat használnak? Kikkel vannak kapcsolatban? Ezt a témát járja körül a Magyarországon a nagyközönség számára itthon csak egyszer látható, „Screenagers” című amerikai dokumentumfilm és az azt követő szakértői kerekasztal beszélgetés a Vodafone jóvoltából, május 08-án a Tudomány és Technika Házában, a Digitális Család Fesztiválon.

A Vodafone Magyarország számára kiemelten fontosak a családok. Ezért indította el a Vodafone két évvel ezelőtt a Digitális Család online magazint is (digitaliscsalad.hu), melynek célja a valóban hasznos és hiteles tartalmak, útmutatások összegyűjtése a szülők számára. A szolgáltató mind a Digitális Család online magazinnal, mind a mostani Digitális Család Fesztivállal segíteni szeretné a szülőket abban, hogy mindenki megtalálja a saját válaszait, és kialakítsa a legmegfelelőbb családon belüli szokásrendszert.

A Screenagers c. film már önmagában is sok támpontot adhat – akárcsak a vetítés utáni szakértői kerekasztal beszélgetés.

A rendezvény május 08-án délután 15.00 kor kezdődik a Tudomány és Technika Háza nagytermében (Miskolc, Görgey utca 5). A filmbemutató után a szakértőké a szó: pszichológusok, pedagógusok, infokommunikációs szakemberek és gyakorló influencerek osztják meg véleményüket és tapasztalataikat a nézőkkel. A szervezők minden érdeklődőt, elsősorban szülőket, pedagógusokat és fiatalokkal foglalkozó szakembereket, várnak a programra.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött: regisztrálni a Tudomány és Technika Háza weboldalán, a www.technikahaza.hu -n lehet.

Érdeklődni: 70-7707920.

A regisztráció már elindult, ezért érdemes minél hamarabb rálépni az oldalra és bebiztosítani magunknak a helyet- sokan szeretnének bejutni erre az egyedülálló alkalomra.

