Diáksport és Szabadidő Egyesület: Rohamléptekben haladnak előre

A napokban tartott évindítójukról kérdeztük Benőcs Dávidot, az egyesület titkárát, aki először örömteli adatokkal és számokkal pillantott vissza az elmúlt tanévre.

– A 2017/18-as szezon össznevezései alapján elnyertük a képzeletbeli dobogó első helyét – kezdte a titkár, majd így folytatta: – Minden diákverseny minden nevezőjét figyelembe véve régiónk 27 ezer 843 diákot mozgósított, ennyien neveztek, vagy inkább nevezték őket a különböző sportágak különböző eseményeire. Itt jegyzem meg, hogy a korábbi évhez képest 4 ezres a gyarapodásunk. A második Pest megye lett 19 ezer 367 mozgósítással, míg a harmadik helyen Békés megye kötött ki 17 ezer 136 tanulóval. Természetesen figyelembe kell venni az objektív tényezőket, azaz a földrajzi adottságot, a település- és lakosságszámot, ezek alapján nyilvánvaló, hogy Borsod-Abaúj-Zemplént nem hajrázhatja le mondjuk a kicsinek számító Heves, vagy éppen Nógrád megye. Szűkebb pátriánkban nagyon sok iskola kiválóan mozgósít, ehhez persze szükség van a gyerekek lelkesedésére és szorgalmára is. Jó példaként megemlíthetem például a grundbirkózást: ebben a teljes országos mezőny felét a mi megyénk adja. Amikor elismerést kapunk az imponáló számainkért, rendre megkérdezik tőlem, hogy tudjuk-e még fokozni a tempót. Noha óvatos vagyok, nem szeretek felelőtlenül ígérni, de úgy gondolom, hogy a 2018/19-es tanévben tovább emelkedik majd az itt bekapcsolt diákszám, amely reményeim szerint meghaladja majd a 30 ezret. Mert minden műfajban folyamatos emelkedést regisztrálok, aztán sokat lendít rajtunk néhány új verseny, például a duatlon és az ügyességi váltó csapatbajnokság is.

Benőcs Dávid ezt követően megjegyezte, hogy a tavalyi versenykiíráshoz képest plusz sportágak nem kerülnek terítékre, igaz a rendszerből kikerülő műfaj sincs, így a legnagyobb erénynek az állandóságot nevezte.

Tizenöt finálé

– Megyénkben tizenöt sportágban tartunk helyi finálét – folytatta az MDSZE tisztségviselője. – A legnépszerűbb az atlétika, ezen belül a mezei futás, a többpróba, az ügyességi váltó csb és néhány egyéni küzdelem, aztán a labdarúgás, az úszás, a kézilabda, a kosárlabda és talán meglepő módon a röplabda. Utóbbi egyre népszerűbb, ráadásul a Magyar Diáksport Szövetség két új képzést is indít, éppen a röplabdát és a küzdősportokat karolja fel. Ezeken a harminc órás, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó kurzusokon bárki részt vehet: gondolok a testnevelő tanárokra, a tanítókra, az edzőkre.

Országos döntőt két sportágban tartanak majd: a floorball végküzdelmét január 19-20-án Kazincbarcikán rendezik, míg a B-kategóriás kézilabda 5-6. korcsoportos versenyét – húsz leány és húsz fiú csapat részvételével – április 25-28-án Miskolcon tartják.

– Ezeket az MDSZ finanszírozza – közölte Benőcs Dávid. – A labdajátékok esetében pályázni kell a döntőre, más sportágakban működik a felkéréses rendszer. Ami az országos elődöntőket illeti: várhatóan kosárlabdában, kézilabdában és röplabdában leszünk érdekeltek, de szeretnénk megkapni a floorball és a grundbirkózó elődöntőt is. Előbbit azért, hogy azon készülhessünk fel az országos döntőre.

A megyei titkár arról is beszámolt, hogy a diáksport irányítói nem ülnek ölbe tett kézzel, ezért elért sikereikkel soha nem lesznek elégedettek, mindig a többre és a jobbra törekszenek.

Reneszánszát éli

– Első a népszerűsítés, a modern technikai eszközök és a közösségi média segítségével – árulta el Benőcs Dávid. – Van YouTube- és Facebook-csatornánk, webshopunk, bloggerünk. Az anyagi kondícióink stabilak, pénzügyi gát, vagy korlát sehol nem merülhet fel: központilag igényelhető utazási és szállásköltség, a regisztrációs díjat jelképesnek nevezhetem, aztán a szervezők mindennel igyekeznek kedveskedni a gyerekeknek. Adunk érmet, oklevelet, kitűzőt, de más apróságot is, arról nem is beszélve, hogy a támogatók révén különböző, a gyerekek körében népszerű termékekkel is megajándékozzuk az indulókat. Az a lényeg, hogy a diákok soha ne menjenek haza üres kézzel, érezzék jól magukat, küzdjenek becsülettel és maradandó, évtizedek múltán is visszaidézhető élményekkel gazdagodjanak.

Augusztusban indult be a gépezet

Arról, hogy mit csinálnak ilyenkor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület munkatársai, a titkár így felelt:

– Augusztustól nincs megállás nálunk. Készítjük a megyei versenykiírásokat, átnézzük a szabályokat, rögzítjük az időpontokat, a helyszíneket, tartjuk a kapcsolatot a tizenkét körzetünk vezetőivel, a sportbizottságok irányítóival, folyamatosan egyeztetünk, szükség esetén tájékoztatást adunk az intézményvezetőknek és a testnevelő tanároknak, hogy ne másodkézből értesüljenek a számukra fontos információkról. A rendezvényeinkkel kapcsolatban pedig bekopogunk az önkormányzatokhoz, a polgármesterekhez, a stadionok, a sporttelepek, a csarnokok, és az uszodák igazgatóihoz, a létesítmények vezetőihez.

Elkészültek a versenykiírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület tájékoztatja az érdekelteket, hogy elkészültek a 2018/2019. tanévi megyei versenykiírásaik, amelyek letölthetőek a http://borsod-diaksport.hu/letoltesek#4 „Éves Megyei” versenykiírás menüpont alatt található. Az országos versenykiírás elérhető a http://www.mdsz.hu/diakolimpia/versenykiirasok/ linken. A nevezései lehetőségek is elindultak a rendszerben, már lehet jelentkezni a versenyekre.

