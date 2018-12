Diákok jártak a putnoki városházán

Az országos szintű pályaorientációs nap keretén belül a Serényi László Általános Iskola nebulói számára idén is nyílt napot tartottak több városi intézményben, köztük a Városházán is. Az egyik szombati tanítási napot használták ki a diákok arra, hogy egy kicsit betekintsenek az önkormányzat munkájába.

Az eseményen Tamás Barnabás polgármester köszöntötte a diákokat, aki számukra is érthető formában beszélt a városvezetés és a képviselő-testület mint népképviseleti szerv működéséről, a helyi közösséget érintő döntések megszületésének módjairól. A gyerekek a szavazógépek működésének ismertetése után ki is próbálhatták a berendezést, majd szerteágazó kérdéseket tettek fel a kíváncsi diákok a város első embere felé. A jó hangulatú előadás után a gyerekeket körbevezették a Városháza épületében is.

