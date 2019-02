Diákok fogadták a segélyhívásokat Miskolcon

A 112-es napot az Európai Unió tagállamaiban minden év február 11-én tartják. A 112-es nap célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a 112-es segélyhívószámra. A jeles nap célja továbbá, hogy rámutasson az egymásra odafigyelés és az egymásnak nyújtott segítség fontosságára.

Számtalan bemutató

Hazánkban a 112-es segélyhívószámnak két hívásfogadó központja van, Szombathely mellett Miskolcon. A miskolci központban már tavaly is megtartották első alkalommal a 112-es naphoz kapcsolódó rendezvényüket egy nyílt nap formájában, amelyet hagyománnyá tettek, így hétfőn ismét nyitva állt a központ épülete, hogy az érdeklődők bepillantást nyerhessenek az életükbe, sőt akár ki is próbálhassák azt.

– Lehetőséget biztosítottunk az iskolák számára, hogy szervezetten, osztályokkal érkezzenek és látogassák meg a központot; összesen 250 diákot várunk a mai nyílt napunkra – mondta dr. Bóna Gyula alezredes, a központ vezetője a reggel kilenc órás induláskor, amikor már a diákok izgatottan sorjáztak be a nagyterembe, ahol előadásokkal várták őket. Először is magát a központot, a segélyhívás rendszerét mutatták be egy vetítéssel kísért előadásban, amelynek során elhangzottak azok a számok is, amelyről a közelmúltban mi is írtunk: vagyis, hogy a rendszer indulása óta húsz millió hívást fogadtak, amely nagy része – 16 millió – fals, vagy fölösleges hívásnak bizonyult.

Játék a kisebbeknek

Így például a kisebbeknek a színezőkkel és játékokkal, vagy a nagyobbaknak a játékos teszttel, amit kitölthettek, vagy éppen a zsebre vágható, pénztárcába rakható információs kártyával, amely arra is felkészít, hogy milyen kérdéseket kaphatunk az operátoroktól, ha a segélyhívót tárcsázzuk.

Közben bemutatkozott a készenléti rendőrség is, akik szintén prezentációs előadást tartottak a munkájukról, feladataikról, szervezeti felépítésükről. Bemutattak egy látványos kisfilmet is, illetve számtalan eszközüket, fegyverüket volt lehetőség megtapogatni, kézbe venni, felpróbálni, fotózkodni vele, ami nagy sikert aratott a fiatalok körében. De ugyanilyen nagy sikere volt a mentősök újraélesztési bemutatójának, mindenki kipróbálhatta, milyen is a jó mellkaskompresszió, és miként kell egy hirtelen szívhalál esetén eljárni.

Az igazi izgalom azonban még ezt követően jött: a látogatók nemcsak bemehettek a hívásfogadó terembe, hanem maguk is fogadhattak segélyhívásokat. Persze nem valódit, hanem a képzéshez hasonló módon operátorok imitáltak a valóságban is előforduló helyzeteket, így volt rablótámadás, és baleset is a hívások között, amelyek kezeléséhez szakszerű segítséget is kaptak a központ dolgozóitól.

– Soha nem csináltam ilyet, úgyhogy nagyon fura volt, érdekes, de egy kicsit ijesztő is, még, ha tudtam is, hogy nem valós a hívás. Nem tudtam mit csináljak, mit válaszoljak, jól jött a segítség – mondta Litvin Tamás a hívás után, aki a Kós Károly Építőipari Szakgimnáziumból érkezett osztálytársaival, és egy olyan hívást kellett fogadnia, amelyben az epilepsziás rohamot kapott gyerekéhez kért a szülő segítséget.

Mint Molnár Ádám esetében, aki 2018 elején kezdett a 112-es központban dolgozni, de 2018 decemberében már ő lett a hónap hívásfogadója, majd megválasztották az év legjobb hívásfogadójának is. Utóbbi elismerésben négyen részesültek, minden műszakból egy dolgozó.

Szeret segíteni

– Egyébként is érdekelt ez a munka, de amikor idekerültem még inkább megtetszett, rengeteg emberen lehet segíteni nap mint nap, ez pedig a legfontosabb dolog, amit itt átélünk. Folyamatos fejlődési lehetőségünk van, miközben olyan szituációkkal találkozunk, amelyet meg kell oldani, és így magunk is folyamatosan fejlődünk – magyarázta Ádám. Mint mondja, jól lehet kezelni a munkával járó stresszt, számára nem okoz problémát semmilyen szituáció, minden feladatnak szívesen áll elébe. Kérésünkre egy olyan esetet idézet fel, mint ami megmaradt benne, amikor egy közlekedési balesetnél beszorult egy komoly sérült, akihez sikerült időben segítséget küldeni, és így megmentették.

– Folyamatosan új impulzusok érik az embert, nem lehet ide úgy bejönni, hogy ez egy unalmas nap lesz, ami számomra nagyon jó dolog. Jó a visszajelzés is, amit kapunk szép számmal. Persze az elismerés is nagyon jól esett, örülök neki, főleg annak függvényében, hogy bő egy éve dolgozom csak itt, azt jelenti, hogy jól végzem a munkámat – tette hozzá.

Horváth Imre

Napi tízezer hívás érkezik be a 112-re Miskolc - Megterhelő a felesleges hívásokat kezelni a hívásfogadó operátoroknak. Interjú: Dr. Bóna Gyulával. Kampányt indított a rendőrség annak érdekében, hogy minél kevesebb felesleges hívás fusson be a 112-es segélyhívás fogadóközpontokba. Szerettük volna megnézni, hogyan dolgoznak a hívásfo... Tovább a cikkhez

Nem volt idő a pánikra, levezette hát a szülést Miskolc - Azt mondta a telefonba: a baba fejét ne húzogassák, csak tartsák meg, hogy ne lógjon. Fülöp Fanni mentő­ápoló ezen a nyáron állt szolgálatba a miskolci mentés­irányításnál, és máris olyan helyzetet kellett megoldania, ami még egy tapasztalt szakembernek is a dicsőségére vált volna: tele... Tovább a cikkhez

Videó: 16 132 931 - A fals hívások száma... Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Kisfilmmel kampányol a rendőrség, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem a 112-es segélyhívó telefonszámra beérkező, intézkedést nem igénylő hívások számának visszaszorításáért. Évi 5 millió hívásból 4 millió nem valós segélykérés, és köztük egészen megdö... Tovább a cikkhez

Telefonon keresztül vezette le élete első szülését egy fiatal miskolci mentőápolónő Miskolc - A mentőápolónő idén nyáron kezdte meg szolgálatait a miskolci mentésirányításon, a napokban pedig rögtön egy különösen nehéz helyzetet kellett megoldania: egy pánikban lévő édesanya hívta, akinél nagyon hirtelen indult meg a szülés – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA