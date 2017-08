Dévay Márk kontinensbajnoki bronzérmet harcolt ki

A szombati egyéni versenyben, melynek távját az eredeti olimpiairól (1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás) az óriási hőség miatt sprint (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) távra mérsékelték a szervezők, alaposan bekezdtek a mieink.

Erős tempóban

A női futamban Bragmayer Zsanett hatalmasat úszott, a középső számban is kiválót teljesített, majd hatalmas meglepetésre a futásban is lépést tartott a legjobbakkal és ezüstéremmel alapozta meg a hétvége hangulatát. Mint azt Lehmann Tibortól, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökétől, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezető­edzőjétől megtudtuk, a férfiak versengésében Dévay Márk 10 mp-es előnnyel fejezte be az úszást, ahol klubtársa, Lehmann Bence másodikként követte őt a partra. Márk egyedül vágott neki a kerékpározásnak, melynek első kilométerein próbált elszökni a többiektől, de nem járt sikerrel. A táv harmadánál már egy tíztagú élboly tekert együtt a rendkívül technikás, kanyarokkal bőven tarkított pályán. Örvendetes, hogy ott volt ebben a csoportban a júliusi tiszaújvárosi felnőtt világkupa győztese, Bicsák Bence is. A végig hullámzó és erős tempó miatt a két Bence egyszer-egyszer kiszakadt az élcsoportból, melyhez csak Bicsáknak sikerült visszazárnia. A futás elején érezni lehetett, hogy a tavaly U23-as világbajnoki bronzot kiérdemlő Bicsákkal ezúttal sem bírnak az ellenfelek, mely a célba érkezésnél be is bizonyosodott. A remek napot kifogó, az említett hazai világkupán 7. helyet kiérdemlő Dévay Márk nagyon masszívan tartani tudta magát a harmadik pozícióban, ennek köszönhetően senki nem tudott közelíteni hozzá, így a nap második rendkívül kellemes meglepetését okozva megszerezte a magyarok harmadik egyéni érmét, egy bronzot. A mindössze 20 esztendős, az U23-asok között első szezonjában versenyző, a nagyobbak közé kicsit nehezebben beilleszkedő (így volt ezzel korábban Bicsák is) Lehmann Bence ezúttal némiképp elmaradva saját várakozásától, a 24. helyen fejezte be az Eb-t.

A sűrű mezőnyben

A vasárnapi mix-váltóban érdekelt két-két nőnek és férfinak egyaránt 300 métert kellett úsznia, 7.8 kilométert kerékpároznia, illetve 1.5 kilométert futnia. A nemrégiben az olimpia műsorára is felkerült versenyszámban a magyarok csapatában Bragmayer Zsanett kezdett, aki a britek mögött másodikként indította útjára Dévay Márkot, aki a középső számban bukott, defektet kapott és csak a hatodik helyen váltotta Sebők Klaudiát. Klaudia hiába ment jól az erős széllel kísért kerékpáros pályán is, és hiába volt a befejező emberünk az újdonsült egyéni Európa-bajnok Bicsák Bence, a sűrű mezőnyben csak az ötödik helyig tornázhatta fel váltónkat.

ÉM-SZIS

Triatlon: eredmények

Férfiak: 1. Bicsák Bence (PSN Zrt.) 55:54 perc, 2. Sylvain Fridelance (svájci) 56:18, 3. Dévay Márk (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 56:29, … 24. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 58:34.

Nők: 1. Georgia Taylor-Brown (brit) 1:01:55 óra, 2. Bragmayer Zsanett (575-Equilor Team Újbuda) 1:02:14.

Mix-váltó: 1. Nagy-Britannia 1:42:29 óra, 2. Oroszország 1:43:08, 3. Olaszország 1:44:09, … 5. Magyarország (Bragmayer Zsanett, Dévay Márk, Sebők Klaudia, Bicsák Bence) 1:45:45.

