Détári és Kiprich is pályára lép Tiszaújvárosban

A Mágusok old boys csapatába többek között olyan hajdani kiválóságokat hívtak meg, mint Rab, Kip­rich, Détári, Váczi, Bűcs, Pintér A., Dúró és Disztl P., de ott lesz a tornán dr. Borbély Zoltán ügyvéd, egykori televíziós személyiség és Sipos Jenő, az MLSZ sajtófőnöke, dr. Vereckei Csaba és Czinege László rendőr dandártábornokok, továbbá a szervezők várnak politikusokat, ország­gyűlési képviselőket (többek között Szalay Ferencet és Tállai Andrást) is. A focimeccsek fővédnöki tisztét Domán Dénes tölti be. Az esemény keretében pénteken, szombaton és vasárnap kiegészítő sportprogramokat (fürdőzést, lovaglást, túrázást, „tűzversenyt”) tartanak Polgáron és Tibolddarócon.

ÉM

A program

Szombat, Tiszaújváros, sportcsarnok

18.00: Tiszaújváros – Polgár gyerekfoci

18.30: Aramis Mad-Dogs (5+1-es kispályás BL-győztes) – B.-A.-Z. megyei médiaválogatott

19.00: MágusoK-Go!Store – Máglyások

VISSZA A KEZDŐOLDALRA