Dés László: hamarosan új lemez, Aréna-koncert decemberben

A korábban elsősorban a háttérben tevékenykedő Kossuth- és Liszt-díjas zeneszerző, szaxofonos az utóbbi években kilépett a nyilvánosság elé saját magának írt dalaival, leült a zongorához, és énekelni kezdte a számokat. Koncertturnéjával sikerrel járta körbe az országot – idézik fel a szervezők által az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben.

A decemberi nagykoncerten új lemeze dalai mellett felcsendülnek Dés László filmzenéi és musicaljei, A dzsungel könyve, a Sose halunk meg, a Valahol Európában és A Pál utcai fiúk népszerű számai. Utóbbi emblematikus dala a Mi vagyunk a Grund!.

Az estre vendégeket is hív a zenész, nem maradnak el a nagy Dés-slágerek sem, köztük a Vigyázz rám, az Olyan szépek voltunk, a Nagy utazás vagy a Legyen úgy, és a közönség hallhatja a művész virtuóz és lírai szaxofonjátékát is. A december 29-i Aréna-koncerten a színpadon több kiváló zenész mellett a Budafoki Dohnányi Zenekar vonósegyüttese is kiegészíti a főszereplő játékát.

A most 64 éves Dés László 1974-ben kezdett dzsesszzenészként dolgozni az Interbrass együttesben, 1978-tól 1987-ig a Dimenzió együttes következett, majd 1987 és 1993 között a Trio Stendhal, amelyben Snétberger Ferenc gitározott, Horváth Kornél pedig ütőhangszereken játszott. Ez a formáció négy lemezt készített.

Az országos ismertséget filmzenéi (Szerelem első vérig, Sose halunk meg), valamint musicalek számára írt kompozíció hozták meg. Utóbbiak közül kiemelkedik A dzsungel könyve, amely 1996-os bemutatója óta több mint ezer előadást ért meg a Pesti Színházban. Több mint negyven szerzői lemez fűződik a nevéhez, albumot írt mások mellett Udvaros Dorottyának (Átutazó – 1983), Básti Julinak és Cserhalmi Györgynek (Hallgass kicsit! – 1985). Zenét írt A vágy villamosa című baletthez, amelyet tavaly mutattak be az Erkel Színházban.

-MTI-

