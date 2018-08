Demo Wood Tokajban, a külhoni családok évében

A középiskolások egy héten át olyan készségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, mint a barkácsolás, a fotózás, a filmforgatás vagy éppen az ékszerkészítés.

A határokon túli magyar területek mindegyikéből érkeztek fiatalok abba a tokaji alkotótáborba, amiben egy héten át pihenhetnek és különböző területeken próbálhatják ki magukat a diákok. A fő téma idén a család, a programot pedig a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatja.

Merjenek alkotni

– A tábor arról szól, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat abban segíteni, hogy merjenek gondolkodni és kreatívok lenni. Merjenek alkotni, amiben nagyon jók, hiszen csak így tudnak egyedivé válni és kivételes dolgot létrehozni. Fontos, hogy a fiatalok már középiskolásként több területen ki tudják próbálni magukat, hiszen így találják meg saját útjukat, ami később a javukra is fordítható – hangsúlyozta a tábor megnyitóján Hajnal Virág, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztályának vezetője.

Az idei év a külhoni magyar családok éve, a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságának képviselője kiemelte, fontos, hogy minden korosztályt segítsenek. A cél, hogy a magyar közösségek megerősítésével támogassák és gyarapítsák a határokon túl élő magyarságot.

A Hello Wood építőtábort is szervező stúdió évek óta együtt dolgozik határon túli szervezetekkel. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóival közösen idén olyan foglalkozásokat tartanak, mint a grafika, az animáció, a fotó- és videós képzés, a textiltervezés vagy éppen az építészet és formatervezés.

– Azt szeretnénk, ha innen a tudást elvinnék magukkal haza és ott a helyi közösségeket bevonva alkotnának tovább, ami akár egy következő pályázat munkadarabja vagy egy kiállítási anyag is lehet – mondta el Huszár András táborvezető.

A térséget is megismerik

A résztvevők összetétele nagyon sokféle. Amellett, hogy minden anyaországon túli területről érkeztek diákok és tanárok, vannak művészeti képzésben tanulók és olyanok is, akik csupán csak érdeklődnek valamelyik téma iránt. A fiatalok délelőtt és délután workshopokon vesznek rész, esténként pedig különböző programokat szerveznek nekik.

A térséget is megismerhetik az egyhetes Tokajban való tartózkodásuk alatt, szerdán a Hello Wood elkészült installációi megtekintése mellett Monokra látogatnak el, ahol az Európa szerte is ritkaságnak számító Szent Orbán ereklyét nézik meg.

