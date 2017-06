Dél-borsodi fejlesztés: indul a csúcsra járatás

Számos területet érint

Jó 6 milliárdnyi nyertes pályázatot tudhat magáénak a mezőkövesdi régió a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból első ütemben, melynek keretében összesen 3 milliárd forintos fejlesztést jelent a mezőkövesdi laktanya és repülőtér energiaellátása (1,3 milliárd), valamint a Bükkzsérc–Mezőkövesd-­kerékpárút megépítése. A szennyvízberuházás kapcsán érintett az összes társulási település, ahol még nincs csatorna, például Egerlövő (megyén túli társulásban), illetve Bükkábrány és térsége, mely magában foglalja Tibolddarócot, Kácsot, Borsodgesztet, Csincsét és Vattát.

„Mintegy 54 kilométer útszakasz újul meg Mezőkövesd és térségében a következő másfél évben 4 milliárd forint értékben, melyből 1,6 milliárd TOP-os fejlesztés, 1,6 milliárd hazai programból, illetve BM-forrás és egyedi kormánydöntés segítségével valósul meg” – mondta Tállai András.

Sokmilliárdos fejlesztések

Összesen mintegy 35 milliárd forintnyi, ebből 12,7 milliárd forint összegű TOP-pályázat fog megvalósulni a következő 2-3 évben Tállai András választókörzetében. Országos viszonylatban is kiemelkedően szerepelt a dél-borsodi térség, hiszen 5 társulásban is nyertes szennyvízpályázatot tudhat magáénak a régió.

Az ülésen elhangzott, hogy első ütemben a választókörzet 54 településének mintegy 12,7 milliárd forint értékű nyertes pályázatot sikerült beadnia.

A turisztikai fejlesztések mellett kerékpárutak fognak épülni, óvodák, bölcsődék újulnak meg, ipari parkok épülnek majd, a járásszékhelyek kiemelt támogatásban részesülnek.

A dél-borsodi térség összes településének szennyvízcsatornázása is megvalósul 5 társulásban, így Gelejen és Egerlövőn, valamint Bükkábrány, Hejőkeresztúr és Hejőbába vonzáskörzetében. 2019. december 31-ig be is fejeződnek ezek a beruházások, mely az összes érintett községet egybevéve 12 milliárd forintos fejlesztést jelent.

