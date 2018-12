Degu: mókus vagy patkány?

Brezovszky Ákos körülbelül húsz éve foglalkozik Mályiban található otthonában több különleges rágcsáló mellett degukkal is, amelyeket kedves, okos és kíváncsi állatoknak tart. A földimókusra emlékeztető dél-amerikai faj különleges tulajdonsága, hogy nem fél az embertől és ha szabadon engedjük, akkor sem rejtőzik el a gazdájától, hanem néhány perc után odajön hozzá. Mindezt lapunk szerkesztőségében is megtapasztalhattuk, ahová szőrös apróságaival érkezett a tenyésztő. Korábban törpe sünjeivel és csincsilláival is bemutatkozott már az olvasóknak.

Legújabb szín a kék

A barnától egészen különleges színekig jutottak el a tenyésztők.

– Mostanában azért lovaltam bele ismét magam a degutenyésztésbe, mert új színváltozatok jelentek meg holland, belga és cseh tenyésztők körében. Legutóbb kéket szereztem be, amiből szeretnék foltosat kialakítani, mert olyat még nem láttam. A 15-25 centi nagyságú, csalitpatkányfélék családjába tartozó rágcsáló a természetben barna színű. Nagyon emlékeztet a házi patkányra, ezért az eredeti színváltozatot kevésbé kedvelik az állattartók. Magam részéről azért szeretem a degut, mert szagtalan, igénytelen állat és kolóniában is megél, emellett okos és kedves jószág – osztotta meg Ákos.

Minden anyagot szétrágnak a házi kedvencek, kivéve a vasrácsot.

– Amire mégis érdemes odafigyelni, hogy a terrárium nem alkalmas a tartásukra, mert remekül ugranak és akár 50-60 centi magas falon is képesek átjutni. Az állandó rágási igényük miatt pedig az sem mindegy, hogy milyen anyagból készül a nagy méretű ketrec. A műanyagot ugyanúgy szétrágják, mint a fát, ezért jobb, ha teljesen rácsos lakóhelyet kapnak. Egy hónap alatt körülbelül fél centit nő a foguk, így célszerű faágakat behelyezni nekik, mert különben minden másnak nekiesnek. Az itatóedény is elengedhetetlen, de ma már legtöbbször ez gyári tartozék. Extra igényük még a homokfürdő, amelyhez egy evőkanál finom homokot szükséges a fürdőedénybe helyeznünk. A rágcsálók automatikusan belehemperegnek és ettől szebb lesz a szőrük, mert letisztítja róluk a simogatással rájuk tapadt zsiradékot – magyarázta az állattenyésztő.

Fűevő rágcsálók

Bármennyire hihetetlen, ha ritkábban kapnak a deguk gyümölcsöt, nagyobbra nőnek.

– Az élelmezésüknél szem előtt kell tartani, hogy cukor­érzékenyek, bár a gyümölcsöt, különösen az almát nagyon szeretik. Azonban jobb kondícióban maradnak és a szőrük is csillogóbb lesz, ha ritkábban, csak hetente háromszor kapnak ilyen édes csemegét, vagy sárgarépát. Egyébként létezik egy speciális magkeverék a számukra, ami szárított összetevőket tartalmaz, emellett a fő táplálékuk a közönséges fű. A vemhes nőstényeknél különösen oda kell figyelni a változatos és dús táplálásra, hogy a kicsik is erősek legyenek – hangsúlyozta. Dús bundáját nagyban a hegyvidéki klímának köszönheti a kis állat.

– Mivel a degu természetes körülmények között magas hegyeken él, ezért a szobahőmérsékletnél néhány fokkal hűvösebb környezet is megfelelő számára. A téli álom nem jellemző rá, de a párzási időszak nem folyamatos. Kilencven napos vemhesség után egy alomban kettő-hat kölyök születik, de egy családban a hím mellett több nőstény is élhet.

Nem tűrik az idegent

Viszont az idegen családok halálos fenyegetést jelenthetnek egymásra nézve. Ha kolóniában szeretnénk őket nevelni, még fiatal korban össze kell szoktatnunk őket és napokig megfigyelés alatt tartani. Az egészséges deguk akár nyolc-tíz évig is elélnek és kis lakásban, vagy gyermekesek is tarthatják – emelte ki a szakember.

Detzky Anna

