December közepéig megérkezik a szőlőpénz – Több termett, de többet is vettek

A szőlő idén a korán jött meleg miatt előrébb tart az érési folyamatban, ezért a szüret is korábban kezdődött – olvashatták többször is lapunkban. Nem véletlenül, hiszen arra ritkán volt példa a borvidéken, hogy már augusztusban elkezdődjön a szüret és a nevezetes tokaji nagyszüret időpontja is előrébb csússzon szeptemberre a megszokott október helyett.

Nagyobb mennyiség

A Tokaji borvidék legnagyobb felvásárlója, az állami tulajdonú Grand Tokaj Zrt. jó szüretet zárt, ami a termés mennyiségét és minőségét illeti.

– A cégnek 66 hektárnyi saját területe van, ebből közel 50 hektár a termő szőlő, amiről szüreteltünk – mondja Goreczky Gergely, a Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója. – Ezen felül mintegy 1000 hektárról, több mint 1000 gazdától vásároltunk fel idén is szőlőt. Velük nyár közepén meg is kötöttük a szerződést több kategóriában a borászati-, borpiaci igényeknek megfelelően. A sárga muskotállyal kezdtük a szüretet még augusztus 22-én. Gyermekkoromtól nem is emlékszem olyan évre, amikor ilyen hamar kezdtünk volna szüretelni, általában ez az időpont szeptember elejére szokott esni, de már olyan érettségi állapotban volt a gyümölcs, hogy nem lehetett tovább várni. Ebből a szüretből már van is 2018-as újborunk, egy könnyű, illatos muskotály, amit már palackoztunk is. Ezt követte a zempléni kategória szürete, amelyből egyrészt pezsgőalapot vásároltunk fel és adtunk el, jelentősen segítve a borvidéki szőlőtermés levezetését a hegyközséggel is egyeztetve. A zempléni kategóriában jellemző, hogy magasabb terhelhetőséggel, hektáronként 130-150 má­zsát is szüretelhetnek a gazdák, hiszen ennek a fajtának nagyobb a terhelhetősége. A mennyiséggel fordítottan arányos az ár is, hiszen a zempléni ára kilónként 80 forint volt, de a tokaji eredetvédett szőlőért, ahol a termékleírás miatt 100 mázsa alatti a hektáronkénti termésátlag, a felvásárlási ár a 100-150 forintot is elérte.

Mindenkit kifizetnek

A száraz időjárás negatívan befolyásolta a borvidék egyik legjellemzőbb termékét, az aszút.

– Összesen negyven mázsa aszúszemet vásároltunk fel idén, nem volt több – mondja Goreczky Gergely. – Tavaly 600 mázsát, a 2013-as nagy aszús évben pedig 2500 má-zsát tudtunk venni. Azt szokták mondani, az aszútermés három-öt évente egyenlítődik ki. Ebből az idei aszúmennyiségből 12-15 ezer palack aszút tudunk készíteni. Az idei szüretből lesznek könnyű száraz boraink is, mint például a Nr. 8. márkájú, ami a borvidék mind a 8 hegyközségéből felvásárolt szőlőből készül. Ez Tokaj-Hegyalja egyfajta könnyű, száraz birtokbora, ami furmint és hárslevelű borok házasításából jön létre. Van félédes és félszáraz muskotályunk is. Furmintból és hárslevelűből elsősorban félédes boraink vannak, de lesz ezekből száraz borunk is, illetve késői szüretelésű és édes szamorodni bort készítünk. 2017-bern a Grand Tokaj borai már sikeresen visszakerültek a piacra, az exportunk is tovább fejlődött és idén is több új partnerrel szerződtünk, ezért a cég helyzete egyre jobb, gazdálkodása stabil.

Sikeres szüreten vagyunk túl, minden termelővel meg tudtuk találni a közös hangot. Ötven nettó szüreti nap után október 27-én zártuk az idei szüretet, amelynek keretében összesen 3012 parcellából vásároltunk fel szőlőt. A muskotály szőlő kifizetése már szeptember végéig megtörtént, októberben a zemplénit fizettük ki és december 15-ig mindenkivel elszámolunk, amihez a források rendelkezésre állnak.

Bánhegyi Gábor

Tokaji aszút tenni az ünnepi asztalra

Goreczky Gergely elmondta, fontos, hogy a Tokaji Borvidéken közös marketingaktivitás legyen.

– Folyamatosan jelen vagyunk a borfesztiválokon, szakmai rendezvényeken, a közösségi médiában – mondja a vezérigazgató. – A közelgő karácsonyhoz kapcsolódóan is indítottunk egy kampányt, hogy „Minden magyar borkedvelő család ünnepi asztalán az ünnepek alatt legyen egy üveg Tokaji aszú”. Az teljesen mindegy, honnan szerzik be, vagy melyik tokaji termelő borát vásárolják meg, a lényeg, hogy a különleges ünnepi hangulat megélését még jobban tudja segíteni a Tokaji aszú, amely a legkülönlegesebb hungarikum. Azt szeretnénk elérni a Hegyközség többi tagjával, hogy a magyar borkedvelők a tokaji borokat gyakrabban fogyasszák.

