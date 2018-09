Debreceniek lepik el Mádot

Ami 2011-ben még csak terv volt, az mára valósággá vált, a Debreceni Egyetem kutatóintézetet hoz létre Mádon, ahol elsősorban a bor élettani hatásait fogják vizsgálni.

Kedvező hatások

– Mi is még csak ízlelgetjük ezeket a szavakat és a hozzá kapcsolódó érzéseket, hogy a Debreceni Egyetem jelen van Mádon – mondja Tatárka József, Mád polgármestere. – 2011-ben vettük fel a kapcsolatot Papp Lajossal, Debrecen polgármesterével, aki akkor még az alpolgármesteri tisztséget látta el. A gondolat meglehetősen egyszerű volt, hol lehetne legjobban a bor kedvező élettani hatásait vizsgálni, mint magán a Tokaji borvidéken. Az köztudott, hogy a bor megfelelő mértékű fogyasztása jótékony hatással van a szervezetre. Az egyetem vezetése is pozitívan fogadta az ötletet, majd közösen készítettünk egy előterjesztést a Kormány részére. Eközben felújítottunk két épületet, a Borsay-kastélyt és a Grossmann házat, amelynek a vagyonkezelését átadtuk a Debreceni Egyetemnek. Itt talál helyet az új kutatóintézet. Magyarország Kormánya is meglátta a lehetőséget az új kutatóintézetben, amely idén már meg is kapta a működéshez szükséges finanszírozást, amelyet összesen öt évre biztosítanak.

Nőhet az elismertség

A napokban megtartotta kihelyezett vezetői értekezletét a Borsay-kastélyban a Debreceni Egyetem. Az eseményen részt vett egyebek mellett prof. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, prof. dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja, Tatárka József, Mád polgármestere, valamint a Debreceni Egyetem 14 karának dékánja.

– Már megkezdődött a költözés a két épületbe – mondja Tatárka József. – Jelenleg a műszerek beszerzése folyik és lényegében kezdődhet a munka a mádi kutatóintézetben. Természetesen ez az intézet nem kíván konkurálni a tarcali kutatóintézettel, nem is az a feladata. A Debreceni Egyetem 14 karát fogja szolgálni a mádi kutatóintézet, ezek közül is elsősorban az orvosi kart. Nekünk mádiaknak pedig ez egy újabb nyitás a világ felé, a debreceniek életet hoznak Mádra, és remélhetőleg ennek köszönhetően a településünk látogatottsága is megnő majd. Ráadásul a kutatóintézet az egész Tokaji borvidékre jó hatással lesz, hiszen az itteni kutatásoknak köszönhetően a tokaji borok elismertsége és értéke is növekedni fog.

ÉM-BG

A bor élettani hatásai

A jó bor mértékletes, rendszeres fogyasztása egészséges. Nemzetközi kutatások igazolták: a mérsékelt alkoholfogyasztás csökkenti a koszorú­erek megbetegedésének esélyét. Napi 1,5-2 dl bor fogyasztása csökkenti a koleszterin és triglicerid-szintet, erősen antioxidáns hatású. Ez azt jelenti, hogy ennyi bor fogyasztása kifejezetten mérsékli az érelmeszesedés kialakulását. Nagy esetszámú vizsgálatok is megerősítették, hogy naponta egy pohárnyi, 1,5-2 dl bor kb. 15 százalékkal csökkenti a szívinfarktus rizikóját. A borban lévő anyagok csökkentik az inzulinrezisztenciát, kedvező hatással vannak az anyagcserére, csökkentik a pulzust és a szívet jó energetikai állapotba hozzák. Ugyanakkor ennek a mennyiségnek felnőtteken nincs kimutatható máj- és idegkárosító hatása, nem okoz függőséget sem.

