Debrecenben kezdi az „extrát” a Vegyész

Tizenkét férfi röplabdacsapat az NB I-ben kezdte a 2018/19-es évadot, ám a versenykiírás értelmében az eddig két csoportban játszott csapatok közül a legjobbak – a két hatos mezőny első három helyezett gárdája (az A-csoportból sorrendben a Vegyész RC Kazincbarcika, a Pénzügyőr SE és a MAFC-BME, valamint a B-ből a Fino Kaposvár, a Kecskeméti RC és a Debreceni EAC) – 2019-től az Extraligában folytatják, az őszi csoportokban pedig a negyedik-hatodik helyen végzett gárdák az NB I Ligában játszanak tovább.

Tíz-tíz forduló

A lebonyolítás szerint az innentől élvonalnak számító Extraligában, és második vonalnak megfelelő NB I Ligában is tíz-tíz fordulóra kerül sor, és ennek keretében minden csapat játszik minden csoporttárs ellen egy-egy bajnokit pályaválasztóként és vendégként. A legjobbak mezőnyének egyetlen borsodi gárdaként, a végső sikerre is esélyes Vegyész RC Kazincbarcika is tagja, a bajnoki címvédő és a hazai csapatok közül egyedüliként veretlen sárga-kékek az első extraligás összecsapásukat január 19-én, szombaton délután a Debreceni EAC vendégeként játsszák.

VRCK-műsor

Január 19. (szombat), 18.00: Debreceni EAC – Vegyész RC Kazincbarcika

Február 10. (vasárnap), 17.00: Pénzügyőr SE – Vegyész RC Kazincbarcika

Február 20. (szerda), 18.00: Kecskeméti RC – Vegyész RC Kazincbarcika

Február 23. (szombat), 18.00: Vegyész RC Kazincbarcika – Debreceni EAC

Február 27. (szerda), 18.30: Fino Kaposvár SE – Vegyész RC Kazincbarcika

Március 3. (vasárnap), 19.00: MAFC-BME – Vegyész RC Kazincbarcika

Március 14. (csütörtök), 18.00: Vegyész RC Kazincbarcika – Fino Kaposvár SE

Március 17. (vasárnap), 18.00: Vegyész RC Kazincbarcika – Pénzügyőr SE

Március 21. (csütörtök), 18.00: Vegyész RC Kazincbarcika – MAFC-BME

Március 24. (vasárnap), 18.00: Vegyész RC Kazincbarcika – Kecskeméti RC

