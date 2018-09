Debrecenbe indult Edelényből a bíróságtörténeti vándorkiállítás

Büszkeséggel és szép emlékekkel útjára engedte a Miskolci Törvényszék a Bíróságtörténeti kiállítás- és konferencia-körút 2018–2019 program keretében az Edelényi Kastélyszigeten bemutatott történeti tárlatát.

Méltó helyszín

A június 7-én megnyílt nagyszabású vándorkiállítás helyszínének kiválasztása nem volt véletlen, hiszen az Edelényi Szász-Coburg Kastély több mint 120 évig adott otthont a helyi járásbíróságnak. A patinás épület méltó helyéül szolgált a több hónapig tartó kutatómunka eredményeképpen megszületett anyag bemutatásának.

A kiállítás fő koncepciója nemcsak az 1910-től az 1930-as évekig tartó igazságszolgáltatási rendszer megelevenítése volt, hanem az is, hogy a bíróságok történetét, működését személyesebbé és kézzelfoghatóbbá tegyék a látogatók számára. A teljes körű, helyi történelmi múlt feltárása a kastély „igazságügyi” történetének bemutatásán túl, az ott dolgozók személyes történeteire is fókuszált, melyet a korabeli használati tárgyak keltettek igazán életre. A látogatók három részből álló tárlatvezetés keretében ismerkedhettek meg a Miskolci, a Balassagyarmati és Egri Törvényszék; a Szegedi Ítélőtábla, a Szegedi, a Gyulai, és a Kecskeméti Törvényszék által kiállított anyaggal, hallgathatták meg Regula Ede edelényi rablógyilkos „büntetőpörének” a korabeli sajtótudósításokból rekonstruált történetét, illetve válhattak részesévé egy korhű tárgyalótermi installációnak. A szervezők kifejezetten ügyeltek arra, hogy a kiállított tárgyak kipróbálhatóak legyenek, ezzel is fokozva a kiállítás közvetlenségét.

A Miskolci Törvényszék a megnyitót követően nem csak a bíróság dolgozói számára biztosította a kiállítás látogatását, hanem a kastély minden vendége megtekinthette azt. A Miskolci Törvényszék dolgozói közül mintegy háromszázan nézték meg a kiállítást, többen családtagjaikkal együtt tettek látogatást az egykori Edelényi Királyi Járásbíróság székhelyén. Az Egri Törvényszék dolgozói kirándulást szerveztek Edelénybe, melynek elsődleges célja ugyancsak a bíróságtörténeti tárlat megtekintése volt.

Nyitott bíróság

A „Nyitott bíróság” program keretén belül az iskolák is érdeklődéssel fordultak a kiállítás felé, a bíróságtörténetileg jelentős dokumentumokat, tárgyakat, emlékeket az odalátogató fiatalok is szívesen fogadták. A Miskolci Törvényszék dolgozói az érdeklődő diákok részére külön tárlatvezetést is tartottak, mely által a kiállítás szellemisége a fiatalabb generációkhoz is eljuthatott.

Egy sikeres kiállítás önmagát formálja és fejleszti, melyhez a Miskolci Törvényszék nagy lelkesedéssel, ­összetartó csapatmunkával biztosította a muníciót. A bíróságtörténeti vándorkiállítás fő mottója az „Emlékezés erejével…” volt. A miskolci állomás után már bizton állíthatjuk, hogy a további, helyi emlékekkel is gazdagított kiállítássorozat valóban azt adta számunkra, amire a neve kötelezte: erőt és kitartást a jövőben előttünk álló munkához is. Az edelényi tárlat a bíróságtörténeti vándorkiállítás részeként szeptember 27-től kezdődően a Debreceni Törvényszék épületében tekinthető meg.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA