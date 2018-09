De nehéz az iskolatáska: véget ért a nyári szünet, elkezdődött a tanítás a Borsod megyében is

Becsengettek az iskolákban hétfőn, megkezdődött a 2018/2019-es tanév egy és negyedmillió általános és középiskolás diák számára. Az iskolakezdéssel együtt a közúti forgalom is megnőtt a nyári szünetihez képest.

Tankönyv és étkezés

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása szerint több mint egymillió gyermek kapott ingyenes tankönyvcsomagot: elsőtől a kilencedik évfolyamon át mindenki, továbbá minden rászoruló diák. Ez gyermekenként 8-12 ezer forintos megtakarítást jelent a családoknak – tették hozzá. Múlt hét kedden az utolsó tankönyvcsomagok is megérkeztek az alaprendelésekből az iskolákba, ezzel 12,5 millió tankönyv került ki az oktatási intézményekbe: csaknem 8,5 millió állami fejlesztésben kidolgozott kiadvány, a többi magánkiadók munkája.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre az iskolákban az állam nyolc éve szűk 38 milliárd forintot költött, jövőre már ennek két és félszeresét, több mint 72 milliárdot. A tanítási év hosszában nincs változás, az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én, pénteken lesz.

Hétfőn reggel érezhetően nagyobb volt a forgalom, mint az elmúlt két és fél hónapban a város területén és Miskolc bevezető szakaszain is. A szokott helyeken (Diósgyőrből a belváros irányába, Győri kapu, Északi Tehermentesítő, a 26-os út Szentpéteri kapui szakasza, Zsolcai kapu) volt kisebb-nagyobb fennakadás, de úgy tűnik az autósok is készültek az iskolakezdésre, mert kezelhetetlen dugó és a szokottól több baleset nem történt ezen a reggelen.

A József Attila utcát a Magyar Közút az ígéretéhez híván teljesen átadta a forgalomnak az iskolakezdésre, az útburkolati jelek felfestése is elkészült, eltűntek a sebességkorlátozó táblák, és minden közlekedési jelzőlámpa újra működik. Egyedül a bevezető oldalon a Sajó-hídnál maradt érvényben a 30-as korlátozás, mivel a híd alsó részén még dolgoznak. Fennakadás a kifelé vezető oldalon volt: ott ugyanis, – mint már jeleztük – az épülő benzinkútnál végeznek földmunkákat. Emiatt a külső sávot lezárták, ez pedig visszatorlasztotta a sort a Gömöri felüljáró közepéig.

Rendőrök az iskoláknál

Szeptembertől a rendőrök és polgárőrök is segítik az iskoláskorú gyerekeket, hogy biztonságosan jussanak el a tanintézményekbe illetve onnan hazafelé. Az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a most induló tanévben is folytatódik Az iskola rendőre programm, melynek célja többek között a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének elősegítése.

A gyermekek veszélyeztetettsége megnő a tanév kezdetétől, a szünidőt követően ugyanis a fiatalok felszabadultabbak és figyelmetlenebbek. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek a megnőtt, megváltozott forgalomra és az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra.

A demonstratív rendőri jelenlét során a járőrök elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését, úttesten való áthaladását, s mindemellett fokozott figyelmet fordítanak a járművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére. Mindezeket Pitkó László rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője egy miskolci általános iskola mellett lévő gyalogosátkelő helynél megtartott, hétfő reggeli sajtótájékoztató során ismertette. A fentieken túlmenően a megyében is tovább zajlanak a rendőri osztályfőnöki órák az Iskola rendőre, a D.A.D.A. és Ellen-szer programok, illetve folytatják munkájukat a bűnmegelőzési tanácsadók is, hangzott el.

Mint már beszámoltunk róla, idén is folytatja lapunk a több éve elkezdett akciót, amelynek keretében nagyméretű, figyelmeztető táblákat helyeztünk ki Miskolcon a forgalmas utak mellé, olyan helyekre, ahol a közelben iskola is található. Ezzel csatlakozunk mi is az iskolakezdéssel összefüggő balesetek megelőzéséhez.

Horváth Imre

Minden eddiginél több

A most induló tanévben minden eddiginél több támogatás segíti a gyermekes családokat, minden eddiginél több pénz jut az oktatásra és az iskolafejlesztésekre – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma hétfőn. Mint kiemelték: 2019-ben 606 milliárd forinttal több jut oktatásra, mint a baloldal által utoljára benyújtott, 2010-es költségvetésben. Jelenleg is országszerte zajlanak az iskolafejlesztések, -felújítások, több száz iskolának új digitális és informatikai eszközöket szereznek be. A családok jövedelmi helyzetét javító intézkedések is segítik a gyermekek nevelésével járó terhek csökkentését. A családi adókedvezmény a gyermekek számától függően havonta akár több tízezer forintot hagy a családok zsebében, összege a kétgyermekeseknél januártól tovább nő, havi szinten eléri majd a 40 ezer forintot.

