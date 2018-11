Dávid az álmait éli ezekben a napokban Ózdon

A Szali néven ismert Szalontai Dávidot huszonöt évesen ismerhette meg az ország. Az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorában tűnt fel, ahol a saját szerzeményű rap-dalát adta elő.

Négy igennel jutott tovább a táborba, pedig előzetesen kevésbé hitt abban, hogy tehetséges, sikeres lehet ebben a műfajban. Most azonban a zsűritől is megerősítést kapott, hogy jó úton jár.

Szívzene

„Sok rossz és jó dolog is történt az életemben az elmúlt tíz évben, amit csak úgy tudok kiadni magamból, ha megszövegesítem, dalba formálom – mondta az X-Faktor résztvevője, Szalontai Dávid. – Alaposan megküzdöttem azért, hogy idáig eljussak. Eleinte a barátok, az ismerősök kritikájával is meg kellett harcolnom. Bélyeget nyomtak rám, többen azt mondták, hogy ne égessem magam. Ezután három éven keresztül nem foglalkoztam a rap- ­zenével, de utána a szívemre hallgattam. Elhatároztam, hogy a laikus vélemények mellett azokéra is kíváncsi vagyok, akik komoly szakemberek. Elsősorban ezért vágtam bele az X-Faktorba, ahol visszaigazolást kaptam arról, hogy érdemes tovább csinálni.”

Szali négy igen szavazattal jutott tovább a táborba, a zsűri tagjaitól sok pozitív visszajelzést kapott. Komolyabban négy esztendeje foglalkozik a zenével, az interneten létrehozott egy csatornát, ahol a dalai elérhetőek, de volt már Ózdon néhány fellépése is.

„Minden szempontból most értem el odáig, hogy megjelenjek egy országos műsorban – folytatta Szali. – Nagyon lámpalázas voltam, de az első néhány másodperc után rájöttem arra, hogy a színpad az életem. Már most elértem, amit szerettem volna. Feloldódtam, most már érzem, hogy tovább kell menni ezen az úton. Érdekes, hogy a televíziós műsor után az addigi kritikák teljes egészében megfordultak. Ózdon megállítanak az utcán, gratulálnak megveregetik a vállam. Eltűntek a negatív hangok. Már ezért megérte elmennem a műsorba.

Húsbolt és zene

Szalontai Dávid nem csak rappel, megtartotta a civil foglalkozását is: továbbra is egy húsboltban dolgozik, ahol mindent megcsinál, amit rábíznak. Adott esetben a pult mögül rappel a vásárlóknak, amivel sok ember arcára csal mosolyt.

„A húsboltban, ha kell a raktárban dolgozom, de ha a pult mögött számítanak rám, akkor ott igyekszem helytállni – tette hozzá Szalontai Dávid. – Örülök, hogy megismernek, gratulálnak az emberek, nagyon jól esik a dicséret. Erre próbálok a közeljövőben építeni, mert nagyon szeretném, ha hosszútávon fent maradna a figyelem, az érdeklődés. Tíz év lagymatagság, apály után felcsillant a remény, amit meg akarok ragadni. Menedzserre, fellépésekre van szükségem, de egyébként is aktív időszakot tervezek a zenélés szempontjából.

Marosréti Ervin

Forrás: rtl.hu.

