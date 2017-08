Curtis és Majka továbbra is kazincbarcikai ördög

A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették a férfi futsal NB II csoportbeosztását, kiderült, hogy mely csapatok kerültek keletre, illetve nyugatra. Csoportonként 12 csapat szerepel, ahol az alapszakaszt követően kettéválik a mezőny, 6-6 csapatos felső- és alsóházra, ahol újra megmérkőz­nek a csapatok.

Az újabb 10 fordulót követően a két csoport bajnoka összecsap, ahol a párharc győztese felkerül az NB I-be, míg a vesztes osztályozót játszik. Az alsóházak utolsó két-két helyezettje kiesik a harmadosztályba.

A tavalyihoz képest egy erősebb bajnokság vár ránk.” Kőrösi Gábor

Este hattól?

Megyénket a legmagasabb szinten a Kazincbarcikai Ördögök SE csapata fogja képviselni, éppen a második vonalban – ugyanis a tavalyi szereplésükkel kivívták rá a jogot.

Az észak-borsodiaknak öt olyan új klubbal is meg kell majd mérkőzniük a pontvadászatban, melyekkel az előző évadban nem találkoztak. Az együttes előzőleg hétfőn­ként, este 7 órától kezdte összecsapásait a Don Bosco Sportközpontban, ám a terv most az, hogy egy órával korábban fogadnák soros ellenfelüket.

A keret bő lesz, ám még nem végleges, de az bizonyos, hogy igazolása van az ismert előadóművészeknek, futballbarátoknak, Majoros Péter „Majkának” és Széki „Curtis” Attilának is.

Baráti közösség

Az edző marad a korábbi nagypályás NB II-es játékos, Kőrösi Gábor.

– Kilencven százalékban megvan, hogy kikkel indulunk neki a bajnokságnak, de még van egy-két kérdés – mondta a szakvezető. – Hivatalosan nem kezdtük meg a szezont, ennek az az oka, hogy a keret nagy része strandfocizik, illetve szinte mindenkinek nagypályás elfoglaltsága van.

Igazából ez behatárolja a közös munkát, ezért csupán csak a meccsekre jövünk össze. Az én feladatom ebből adódóan inkább pedagógiai, mintsem szakmai, kordában kell tartani az idegeket, esetleges indulatokat, olyan információkkal kell kívülről ellátni a csapatot, amelyek hasznosak lehetnek, valamint meghatározni a rendszert, amiben focizunk. Az Ördögök egy jó baráti közösség, társaság, s abból sincs probléma, nincs sértődés, ha netán többen vagyunk, s valakinek ki kell maradnia a keretből.

Mi lesz a konkrét célkitűzés? Egyelőre konkrétumokról nem esett szó, de a tavalyihoz képest erősebb bajnokság vár ránk, több utazással, ezért is kellett egy kicsit létszámilag bővülnünk. Tavaly néha csak egy minőségében gyengébb kerettel tudtunk elmenni idegenbe, most szeretnénk, ha a merítési lehetőségek nagyobbak lennének, bárkinek is van bármilyen elfoglaltsága.

Jó lenne, ha be tudnánk kerülni a felsőházi rájátszásba, és ott majd az idő, a meccsek eldöntik, mire lehetünk jók. Itthon mindig több száz szurkoló előtt játszottunk, természetesen szeretnénk őket az új évadban is kiszolgálni.

Az Ördögök az NB I-es U18-as bajnokságban is ott lesznek, azt a csapatot Badalik Szabolcs sportigazgató vezeti majd.

– Molnár István –

A csoportbeosztás

Keleti csoport: Csenger Futsal, Kincsem Lovaspark, Rubeola FC Csömör, Dunakeszi Kinizsi, MVFC Berettyóújfalu II., Kazincbarcikai Ördögök, Energia SC Gyöngyös, Scoregoal Kecskemét, Vác Futsal, Újpest Futsal – 220 Volt, UFC Gyömrő, MAG-LOG TEAM CFT Gödöllő.

Nyugati csoport: BME BT FC, Airnergy FC, Szigetszentmiklós-ARTIFEX, Romhány SE, Piliscsabai AFC-Mitre, UTE, Göcsej SK, TFSE, ELTE-BEAC, REAC Sportiskola, 5 Stars Érdi VSE, PTE PEAC.

