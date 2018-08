Cukor helyett itt a sztívia, a természetes édesítőszer

A sztívia Dél-Amerikában őshonos, az indiánok és leszármazottaik már évszázadok óta termesztik jótékony élettani hatásai miatt. Nem kell azonban Paraguayban vagy Brazíliában élnünk ahhoz, hogy mi magunk is termesszük ezt a növényt, hiszen rendkívül alkalmazkodó, Floridától Japánig mindenhol megél.

Magról is lehet ültetni

Világszerte és itthon is számos kertész azért ültet sztíviát a kertjébe, mert tapasztalataik szerint édes ízének köszönhetően távol tartja a tetveket és elűzi a rovarokat.

A növényt magról lehet ültetni, de ez még a gyakorlott kertészeknek sem mindig egyszerű, ezért a kezdőknek a palánta vásárlása ajánlott. Amennyiben mégis magról ültetünk, a magokat a föld felszínére vagy pár milliméterre a föld alá szórjuk. Meleg, napos helyen tároljuk és rendszeresen öntözzük. 10-15 napig csíráztassunk, és legyünk tisztában azzal, hogy a magok kikelési aránya nem túl jó. A palántadőlés nevű betegség elkerülése érdekében a csíranövényeket óvatosan öntözzük. Az 5-6 leveles palántákat csak akkor ültessük ki, ha biztosan nem számíthatunk fagyra, ez különösen tavasszal fontos.

Magasra képes nőni

A sztívia szereti a jó víz­áteresztésű, középkötött talajt és a világos helyet. Legjobb 10-15 fok hőmérsékletű földben termeszteni, amennyiben bokrosítani szeretnénk. Ha több sztíviát tervezünk a kertbe, akkor érdemes legalább 45 centire ültetni a palántákat egymástól, mert a kifejlett növény úgy 75 centiméter magasra is megnőhet és mintegy 45-60 centiméter széles lesz.

Gondozni egyszerű

Gondozása egyszerű, főleg, ha tápanyagokban gazdag földbe ültetjük el. Gyökerei közel vannak a felszínhez, ezért időnként tegyünk rá komposztot, hogy jobban nőjön. Ne locsoljuk túl, nyáron pedig célszerű a talajtakarás, ami megóvja a gyökereket a kiszáradástól. Apró fehér virágait nyáron hozza. Cukortartalma a virágzást megelőzően a legmagasabb.

Ha nincs kertünk, természetesen a teraszon vagy az ablakban elhelyezett cserépben, balkonládában is ter­meszthetünk sztívianövényt. Ebben az esetben világos, napos helyet válasszunk. A cserép mérete min. 20 cm átmérőjű legyen, s töltsük meg tápanyagokban gazdag, laza földdel. Rendszeresen öntözzük kis mennyiségű vízzel, de kerüljük a túlzott mértékű nedvességet és a kiszáradást is. Tápoldat használata is javasolt.

A jázminpakóca

A jázminpakóca (stevia rebaudiana) más nevén sztívia (stevia), édesfű vagy édes levél az őszirózsafélék családjába tartozó évelő növény, mely Dél-Amerikában őshonos és édes leveléről nevezetes fűszer és gyógynövény. Az APG-rendszer szerinti besorolása alapján a Asterales rendbe tartozik a Asteraceae család tagjaként. A Stevia nemzetségbe tartozó 240 faj Dél-Amerikában, Közép-Amerikában és Mexikóban őshonosak. Közülük csak kettőnek édesek a hajtásai, a rebaudiana az egyik, mely tulajdonságát elsőnek 1899-ben a svájci botanikus Moisés Santiago Bertoni a növény leírásával egy időben említ meg. A növény fűfélékhez hasonlóan zöld színű, levelei recézettek és elliptikus alakúak. Ősszel virágzanak apró, pici fehér színű, öt-hat szirommal ölelt virágai.

Szárítsuk meg a levelét, vagy készítsünk oldatot

A sztíviafolyadékot hűtőben hosszú ideig lehet tárolni.



Késő ősszel szedjük le a leveleket a növény száráról, a talajtól számítva olyan 10 centiméter magasságig, és a leveleket egy hálóban vagy vásznon szárítsuk ki. A legjobb módszer erre, ha 12 órára napra tesszük őket, ennél hosszabb ideig azonban nem szabad, mert a levelek veszítenek édes ízükből. A sztívialeveleket akár le lehet főzni teának vagy édesítésre használni.

Így készül a folyadék

Ha sztíviafolyadékot készítünk, egy csésze meleg vizet öntünk egy negyed csésze szárított levélre (vagy ledarált levélre), és hagyjuk állni 24 órán keresztül szobahőmérsékleten. Hűtőben tárolva a sztíviafolyadékot hosszú ideig fel lehet használni ételek, italok ízesítésére.

