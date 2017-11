Csütörtökön Sajóvámoson két író volt a vendég

Csütörtökön, a Sajóvámosi Kossuth Közösségi Házban tartotta könyvbemutatóját két miskolci író: Tomasovszki István és Szekrényes Miklós, mindketten újonnan megjelent regényüket mutatták be. A rendezvény egyben a Sajóvámosi Művészeti Staféta (SMS) rendezvénysorozat darabja is volt. Tudvalevő, hogy a település egy évtizede már, hogy rendszeresen hív kortárs írókat, költőket beszélgetésre, könyvbemutatóra, a programok fő szervezője Szekrényes Miklós. Aki ez alkalommal nem a kérdező, hanem a válaszoló székében ült, hiszen most neki jelent meg regénye Budifoci címmel. (Tomasovszki istván kötete: Hazahozni apát)

Aki Csütörtökön nem tudott Sajóvámosra látogatni, az sem maradt le az eseményről: péntek este 6 órától a két író a miskolci Helynekemben (Széchenyi utca 30.) mutatja be regényeit.

A belépés díjtalan, a kötetek kedvezménnyel megvásárolhatók.

– ÉM –

