Csupán egyszer kaptak ki, és így végeztek az ötödik helyen

Az idei U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságnak Sopron adott otthont július 8. és 15. között. A kontinensbajnokságon a házigazda magyar válogatott az ötödik helyen végzett az Aluinvent-DVTK új vezetőedzőjének, Cziczás Lászlónak az irányításával. Az U20-as nemzeti együttesnek Kányási Veronika, a Diósgyőr új játékosa is tagja volt.

Nem játszhatnak

A 19 éves kosarasnak, aki az előző idényben a Ceglédi EKK csapatában szerepelt, nem sok ideje volt a bajnokság után, hiszen május második felében megkezdődött a felkészülés az Eb-re.

– Először Fehérvárott még csak egyéni képzés, felkészítés formájában, ami után pár héttel a komplett U20-as csapat megkezdte a felkészülést – válaszolta érdeklődésünkre Kányási Veronika, aki arra a kérdésre, hogy mi hangzott el célként a felkészülése idején, ezt felelte: – A csoportbeosztás ismeretében az volt a feladat, hogy végezzünk ennek a négyesnek az élén, hogy a rájátszás első körében nem túl erős ellenfelet kapjunk. Ez sikerült is, hiszen a horvátokat, a letteket és a lengyeleket is relatíve ­könnyen legyőztük, és a negyeddöntőben a belgák ellen is magabiztos sikert arattunk. Azt az Eb előtt is tudtuk, hogy egy-két hiányzóval kellene hazai környezetben jól szerepelni, hiszen Lelik Réka, Juhász Dorka és Pusztai Petra, akik ennek a korosztálynak a meghatározó játékosai, sérülések miatt nem játszhatnak Sopronban. Ettől függetlenül, az átformálódott válogatottal is a négybe szerettünk volna jutni, már csak azért is, mert magyar U20-as válogatottnak ez korábban még sosem sikerült. Mertünk nagyot álmodni, és nagyon kevés, hajszálak hiányoztak ahhoz, hogy ez összejöjjön.

A negyeddöntőben a szerb válogatott állította meg a mieinket, azzal, hogy döntetlen állásról a negyedik negyedben 12 ponttal jobbnak bizonyult.

– Pedig a meccs elején nem úgy tűnt, hogy nekünk lesz okunk a szomorúságra, hiszen 10-12 ponttal is vezettünk. Aztán az idő előrehaladtával egyre görcsösebben játszottunk, a végjátékban pedig bestresszeltünk – mondta Kányási Veronika. – De azt sem szeretném elhallgatni, hogy a szerb válogatott nagyon jó erőkből áll, nem véletlenül jutottak be a döntőbe. Érdekesség, hogy a felkészülés során és az Eb alatt mindössze két csapattól kaptunk ki, azoktól, akik a döntőt játszották, vagyis a végül ezüstérmes Szerbiától, és a kontinensbajnok spanyoloktól.

Sikerült túltenni

A DVTK irányítója elismerte, hogy nagyon csalódottak voltak a negyeddöntőben elszenvedett vereség miatt, és hogy jól jött számukra az ezt követő szünnap.

– Pénteken délelőtt még mindenki az előző napi elszalasztott eséllyel volt elfoglalva, de szombaton, a portugálok elleni meccs napjára sikerült túltenni magunkat azon, hogy nem jött össze az elődöntőbe jutás – jelentette ki a 178 centiméter magas kosaras. – Sikerült is két vállra fektetnünk ellenfelünket, és szerencsére a zárónapon a franciák ellen, nagy hátrányból felállva fordítani tudtunk. Vagyis megszereztük az ötödik helyet, ami egyfajta kárpótlást jelentett a szerbek elleni vereség után, és így tulajdonképpen jó szájízzel ért véget számunkra az Eb.

Küzdött végig

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy miként értékeli a kontinensbajnokságon nyújtott saját teljesítményét az ifjú sportoló, aki ugyan nem számított kezdőjátékosnak, de amikor pályára került, félidőnyi játéklehetőségeket kapott, vagyis az alapcsapatot jelentő 6-7 játékos közé tartozott.

– A játékperceket tekintve maximálisan elégedett vagyok az Eb-szereplésemet illetően, játszottam irányítóként és kettes pozícióban is, amikor Studer Ágival együtt voltunk a pályán – mondta Kányási Veronika. – Ami pedig a teljesítményemet illeti: általában kritikus vagyok saját magammal szemben, és annyi hiányérzetem mindenképpen van, hogy elégedett akkor lehetnék, ha néhányszor elkaptam volna a fonalat. Küzdöttünk, küzdöttem végig, de lehetett volna jobb is az egyéni teljesítményem. Annak viszont örülök, hogy tagja voltam annak a csapatnak, amelyik az ötödik helyet elérte, hiszen ez jó eredménynek számít.

ÉM-BCS

A magyar válogatott és Kányási az U20-as Eb-n

Csoportmeccsek

1. forduló, július 7.: Magyarország – Horvátország 86-51 (29-7, 18-16, 19-14, 20-14) – Kányási Veronika 26:40 perc, 14/3 pont.

2. forduló, július 8.: Lettország – Magyarország 51-66 (15-15, 9-16, 15-17, 12-18) – Kányási Veronika 22:49 perc, 4 pont.

3. forduló, július 9.: Magyarország – Lengyelország 56-36 (16-14, 15-8, 18-5, 7-9) – Kányási Veronika nem játszott.

Rájátszás

Nyolcaddöntő, július 11.: Magyarország – Belgium 66-48 (23-10, 14-9, 19-15, 10-14) – Kányási Veronika 22:52 perc, 3 pont.

Negyeddöntő, július 12.: Szerbia – Magyarország 73-61 (18-20, 15-20, 19-12, 21-9) – Kányási Veronika 23:19 perc, 4/3 pont.

Az 5-8. helyért, július 14.: Magyarország – Portugália 72-55 (14-13, 22-17, 21.14, 15-11) – Kányási Veronika 24:33 perc, 6 pont.

Az 5. helyért, július 15.: Franciaország – Magyarország 58-61 (24-17, 14-14, 13-10, 7-20) – Kányási Veronika 19:40 perc, 4 pont.

Nagyon várja a napot

Arra a megjegyzésre, hogy most jöhet egy kis pihenő, hiszen a DVTK-val csak augusztus 13-án kezdődik a felkészülés, Kányási Veronika így felelt:

– Már nagyon várom ezt a napot. Érdekes lesz a korábbi edzőmmel, több korábbi csapattársammal egy másik városban újra együtt játszani. Nagyon boldog vagyok, hogy Katona Szidóniával, Maja Skoriccsal és Medgyessy Dórával, és Cziczás Lászlóval ismét együtt dolgozunk majd. Jó közösség voltunk, amikor a Cegléddel értünk el sikereket, nagyon együtt volt a csapatunk, biztos vagyok benne, hogy ez most sem lesz másképp.



VISSZA A KEZDŐOLDALRA