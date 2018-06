Csupakuka elköltözött Cigándról

A Trash Art Magyarország művészeti program hatalmas szobrokkal és installációkkal debütált 2017 májusában a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál keretében Gödöllőn.

Még látható

2018-ban is a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kísérőprogramja volt. Az idei kiállításra a Cigánd SE Természetjáró és Bringa Club csapata is nevezett Csupa­kuka nevű szobrával, melynek építéséhez a dunaföldvári Aztakeservit Értékőr Egyesület és a cigándi Kántor Mihály Általános Iskola tanulói is segítséget nyújtottak.

A szobrot a gödöllői Grassalkovich-kastély mellett található parkban helyezték el a csapat tagjai, melyet egészen 2018. június 30-ig lehet megtekinteni.

– ÉM –

