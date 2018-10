Csúnyán ír a gyerek, kiradírozzam?

– Középiskolás gyermekem rettenetesen túlterhelt. Délután 4-5 órára ér haza, akkor kezd el tanulni. Maximalista, de ennyi idő alatt lehetetlen minden elvárásnak megfelelni. Emiatt rendkívül feszült. Én azt tanácsoltam neki, hogy mindig azt tanulja meg, ami a legfontosabb. Szülőként mit tegyek ebben a helyzetben? – kérdezte egy édesanya szakértőnktől, Szögedi Dalma iskolapszichológustól, aki a napokban volt szerkesztőségünk vendége, hogy iskolai bajokat orvosoljon.

Az aggódó szülőnek elöljáróban elmondta, a középiskolásoknak kell egy év, amíg belerázódnak az új iskolai életbe, és meg tudnak felelni a magasabb elvárásoknak. A vázolt helyzetben érdemes azt tanácsolni a gyereknek, hogy arra fordítson több energiát, amivel majd tovább akar tanulni. Nem kell folyamatosan kiválóan teljesíteni, az igyekezet és a szorgalom a fontos. Ha az osztályban más gyerekek is feszültek a kevés idő és rengeteg tanulnivaló miatt, akkor érdemes az osztályfőnökkel beszélni, aki tud segíteni abban, hogy az osztályban tanító pedagógusokkal átbeszéljék az adott gyermekekkel kapcsolatos tanulás- és tanítástechnikai kérdéseket. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a tanuláson kívül mi viszi még el a gyerek idejét, lehet, hogy túl sok különórára jár. Azonban ha a feszültség és az idegeskedés meghaladja a normális szintet, az iskola­pszichológushoz lehet fordulni – tanácsolta a szakember.

A szépet keressük!

Egy másik szülő arról számolt be, hogy elsős kisfia, bár nagyon lelkes, de rettenetesen csúnyán dolgozik a munkafüzetbe. Az édesanya legszívesebben kiradírozná a gyerek girbegurba vonalait, de nem akarja kedvét szegni. Mi a helyes megoldás? – kérdezte.

Szögedi Dalma jelezte: kevésbé eredményes, ha a szülő kiradírozza a gyerek munkáját. Érdemes inkább megkeresni azokat az elemeket, amelyek jól sikerültek, és azt mondani, hogy „ezek szépek, így próbáld meg a többit is”. A gyerekek többsége valószínűleg még második osztályban sem tud eléggé rendezetten írni, mert ebben a korban még fejlődik a gyerekek finommotorikája. Idő kell, hogy a kéz izmai megtanulják a finom mozgásokat. Ha leszidjuk a csúnya írása miatt, az fog benne megfogalmazódni, hogy vele baj van, elégedetlenek vele, és hogy rossz, amit csinál. A szülőknek és a pedagógusoknak is türelmeseknek kell lenniük. Az otthoni gyakorlás pedig ne legyen sok, 2-3 sornál semmiképpen se több. Ha később sem javul az íráskép, érdemes az ujj izmait edzeni. Erre kiváló eszköz a stresszlabda vagy a gyurmázás – hívta fel a figyelmet az iskolapszichológus.

Ki a menő?

Egy újabb szülő azt vette észre, hogy másodikos kislánya osztályában csoportok alakultak ki a lányok között: a „menők” és „nem menők” csoportja. A „menők” lenézik azokat, akiknek nincs divatos ruhájuk, cipőjük. Az édesanya aggódik, mert kislánya nem tartozik a „menők” közé, de tanulni nagyon szeret. Hogy magyarázzam meg neki ezt a helyzetet? – kérdezi a szülő. A szakember kifejtette: ebben a korosztályban még gyorsan változnak a barátságok. Lehet, hogy akit most nem fogadnak be maguk közé, két hónap múlva már ő lesz a legjobb barátjuk. Ebben az osztályban sokat kellene beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen nem attól vagyunk boldogok az életben, ha drága táskánk vagy cipőnk van, hanem olyan dolgoktól például, hogy van jó barátom, egy kedves osztálytárs mellett ülhetek, vagy hogy van otthon egy kiskutyám. Ha tarthatatlanná válik a helyzet az osztályban, és panaszkodnak a kirekesztésre, érdemes szólni a pedagógusnak, aki különböző interaktív játékokkal, csoportfoglalkozásokkal tud segíteni. Ehhez megfelelő technikák állnak rendelkezésre. A szülők is beszélgessenek otthon a gyerekekkel, hogy az életben nem az anyagi javak a fontosak, hanem a barátság, a szeretet, és hogy elégedettek tudjunk lenni mindazzal, amink van. Egyébként a népszerű videomegosztón is találni olyan kisfilmeket, ami az élet értékeléséről szól.

Hegyi Erika

Változás: de mi lett a gyerekeinkkel?

Egy ötgyermekes édesanya azt panaszolta, gyermekeikkel korábban nem volt baj, de közbejött egy költözés, majd mindkét szülő betegsége. Azóta a gyerekek megváltoztak. Baj van velük az iskolában, a tanulásukkal és a magatartásukkal is. Otthon sem fogadnak szót.

Szögedi Dalma felhívta a figyelmet: a megváltozott körülmények és a szülők betegsége hatással van a gyerekek viselkedésére. Azonban ha előtte nem volt velük gond, valószínűleg egy-két hónap múlva ismét úgy viselkednek majd, mint azelőtt. Érdemes közösen leülni és beszélgetni velük. A szülők megértik, hogy sok munkával járt a költözés, és aggódással a betegség, de túl vannak rajta. Ha nem javul a helyzet, érdemes a családsegítőhöz fordulni, ahol családterápiás foglalkozás hozhat megoldást.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA