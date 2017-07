Csülökfesztivál Mezőzomboron

Karfiolsalátával, hagymával vagy kacsazsíros krumplival is finom, barna sörben és borban is lehet pácolni, cipóban vagy cserépedényben sütve, olajos káposztával vagy kakukkfüves erdei gombás krumplival társítva is fenséges, de kuktában, babbal, vagy pörköltnek tálalva sem másodrangú. Ez a csülök a Mezőzombori Csülökfesztivál szervezői szerint.

A Tokaj-Hegyalja kapujában lévő településre mindig is messze földről jártak az ízes csülökpörköltekre, így aztán megszületett a Csülök Fesztivál gondolata.

Idén futóversennyel, vásári mulatságokkal, csülökfőző versennyel, koncertekkel, programokkal várja az érdeklődőket Mezőzombor.

Gazdag program

Ott lesz például a Hidvégi Band, a Superstation zenekar, az Abrakazabra, a Kiss Kata Zenekar és a Ghetto Funk, valamint lesz Cozombolis-koncert és Copacabana Show. A műsort színesítik még Barsi Csaba és az Agyagbanda, a Feel Good (Un­plugged-koncert), a Bárka színpad (Ezentúl jó leszek) és a nagy nevettető, a Szomszédnéni Produkciós Iroda (Dumaszínház – SZPI), s hogy a nagy­ágyúkról se feledkezzünk meg, fellép Korda György, Balázs Klári és a Neoton.

A kétnapos programot egészen különleges tűzijáték zárja.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA