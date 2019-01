Csúcsteljesítmény a köbön Ózdon

Az átlagember eszével nehezen felfogható teljesítmények jellemzik azokat a sportolókat, akik a legutóbbi Szabadegyetem talkshow vendégei voltak Ózdon. A Sport és Média előadás-sorozat negyedik állomásán Csisztu Zsuzsa beszélgetett a kitartásukról híres és elismert emberekkel.

A feladat teljesí­tése során viszont maximá­lisan arra koncentrálok.” Szőnyi Ferenc

A színpadon helyet foglalt Szőnyi Ferenc ultrafutó, triatlonista, aki 40 éves koráig egyáltalán nem sportolt, azóta viszont egymás után nyeri a világ leghosszabb futó- és triatlonversenyeit. Extrém körülmények között is számtalanszor megfordult már, de úgy fest, nincs előtte legyőzhetetlen akadály.

Az ózdi származású Agyagási Ákos is a vendégek között szerepelt, aki néhány hónapja sikerrel teljesítette a New York Maratont, de többször ért már célba Ironman triatlonviadalon is.

Fekete József súlyemelő­- edző pedig a sportág régmúltjáról, a mázsákkal, és tonnákkal történő küzdelemről beszélt, érdes sztorik kíséretében.

Hihetetlen számok

– Senkinek nem javaslom, hogy utánam csinálja, amit én – szögezte le Szőnyi Ferenc, aki az este során hihetetlen történeteket mesélt másfél évitizedes pályafutásáról. – Futottam a Himaláján nyolc nap alatt 480 kilométert, ahol a cél 5000 méteres magasságban volt. Büszke lehetek arra is, amikor 30 napon keresztül 30 Ironman-t teljesítettem, de gyakran indulok két-háromszáz kilométeres futóversenyeken is. Az extrém terhelés kapcsán biztos, hogy nagy szerepe van a genetikának, de ilyen szinten már minden fejben dől el. Nem használok géleket, táplálék-kiegészítőket, sokkal jobban esik olykor egy-két palacsinta vagy parizeres szendvics. A feladat teljesítése során viszont maximálisan arra koncentrálok, nem hagyom, hogy bármi elvonja a figyelmem. Sok mindent kipipáltam még, de 55 évesen is találok motivációt, idén is sok dolgom lesz az extrém, ultraversenyeken.

New York-i jutalomfutás

Szőnyi Ferenc szavait és élményeit mindenki hitetlenkedve hallgatta, még a mellette ülő Agyagási Ákos is csodálkozott. Pedig ő is tudja, hogy milyen a komoly sportteljesítmény. Az elmúlt években hat maratont futott, többszörös Ironmannek vallhatja magát, a New York Maratont pedig jutalomversenynek tekintette.

– Nagyon megtisztelő volt számomra, hogy szülővárosomban beszélhettem az elmúlt időszakról – tette hozzá Agyagási Ákos. – A sport végigkísérte az életem, fantasztikus érzés átélni ezeket a sikereket. Óriási munka van benne, de mindig találok újabb és újabb kihívásokat. New Yorkban a hangulat, a város vonzereje teljesen megbabonázott, ezért az időeredményt el is engedtem. Sokat nézelődtem, pacsiztam az emberekkel, a világ egyik legnagyobb futófesztiválján hatalmas élmény volt először részt venni. Az ilyen pillanatokért érdemes sportolni. Most már ugyan Bicskén élek, de soha nem felejtem el, hogy az alapokat Ózdon szereztem meg, ezért ilyenkor a szülővárosomért is szoktam küzdeni.

