Csúcsrangadót nyert a MEAFC

A Keleti csoport élén a Miskolccal holtversenyben álló Vásárhelyi Kosársuli vendégjátékát a szép számú nézősereg mellett Szögi Ádám és Drahos Gábor részéről egy hajszálnyi plusz izgatottság is várta. Ifjabbik irányítónk nevelőegyesületét, idősebbik hátvédünk pedig nagyra becsült korábbi csapatát köszöntötte a Körcsarnokban.

A 2017-es esztendő első miskolci pontjait Drahos szerezte büntetőkből, ám a hibázni képtelen vendégek háromszor is betaláltak. Az év debütáló hazai gólpasszával Szögi találta meg Endrészt, ám a huncut vásárhelyiek szépen és korszerűen járatták a labdát. Vas triplája és Rostás Imre tempója után még bent maradt az időkérés, ám Szabó hármasát követően azonnali pihenőt rendelt az asztalnál a Bene-Fejes edzőpáros (6-14). Drahos a sarokból beemelt egy triplát, ám Szabó újfent messziről használta ki a lógó kezű hazai védekezést. Máté Balázs ekkor vette hátára először a mai nap során a sárga mezeseket és zsinórban szerzett kosaraival a negyed végére kiegyenlített a MEAFC (24-24).

Összefüggő látványos játék helyett inkább a hatalmas küzdelem volt jellemző. Védekezésben gyorsan összegyűlt a házigazda négy személyi hibája, így a Vásárhely – annak ellenére, hogy csupán négy mezőnykosarat szerzett e negyedben – sikeres büntetőivel tartani tudta a lépést (12/11-et dobtak be ekkor). Támadásban azonban folytatódott a Máté Balázs-show. A hazai bedobó ihletett formában tempózgatott fordulásból, emberről, belépésből kvázi akárhonnan, így a nagyszünetre a MEAFC – köszönhetően bedobója neve mögött álló 22 pontnak is – nem sokkal igaz, de magáénak tudhatta a vezetést (47-43).

Takács mellett Lippai is duplán jeleskedett a fordulást követően, így kezdett megindulni a Miskolc. Előbb 9 pontról lopakodott vissza Kelemen vezetésével a Vásárhely, majd a negyed derekán 7 pontos hazai előnynél ziccert hibázott a házigazda. A vendégek azonnal éltek az ajándékba kapott „vérszemmel”, így szörnyen nagy szükség volt Szojka pontjaira és Drahos büntetőire, hogy záráskor egál maradhasson a táblán (68-68).

Rangadóhoz méltó forgatókönyv az utolsó etapra is, hisz Pavlovic kosarával újra délre vándorolt az előny. Takács remek átadásait követően Szojka kétszer is megvillant, ám Varga triplát tudott dobni. Előny ismét ott. Máté ekkor a lepattanókért vívott harcba is beszállt, és Kopasszal karöltve labdát mentettek. A laszti Drahos kezébe került, ahonnan egy rövid szlalom-bal pincért követően végül beszédült a gyűrűbe. Előny itt. Irányítónk nagyon belelendült a játékba, előbb egy újabb Máté kosarat hozott össze, majd Varga szépen kivitelezett dobócseles kosarát feledtette egy 2+1-es kombinációval (79-75). A szinten remekül mozgó Szabó és a dupla-duplával (13 pont,12 lepattanó) záró Szojka is betalált, ám a mérkőzést Vas üres triplája újra megnyitotta (81-80). Vas következő kísérlete már jó védekezést követően, kiszorított helyzetből érkezett, amiből Takács nyargalhatott egészen a gyűrűig. Szabó újabb gyors ziccere után Takács és Szögi sem hibázott a büntetővonalról, így a vártnak megfelelő nagy csatában a MEAFC zárta győzelemmel az alapszakasz első körének utolsó mérkőzését (87-82).

A Miskolci kosarasok 9. sikerükkel továbbra is vezetik a Keleti csoportot. Folytatás jövő szombaton Egerben.

Jegyzőkönyv

Miskolci EAFC – Vásárhelyi Kosársuli

87-82 (24-24, 23-19, 21-25, 19-14)

Miskolc, 300 néző. V.: Gaál, Józsa, Major.

Miskolci EAFC: Drahos (17/3), Szokja (13), Szögi (9), Szepesi (1), Endrész (6). Csere: dr. Fazekas (2), Kopasz (2), Takács D. (9), Máté B. (24/6). Lippai (4), Orosz (-). Edző: Bene Szilárd.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó (24/6), Kelemen (12), Vas (9/6), Rostás (14), Genal (4). Csere: Varga (11/3), Béres (4), Nemes (2), Pavlovic (2). Edző: Utasi Gábor.

Bene Szilárd, a MEAFC vezetőedzője: A vásárhelyiek bizonyították, hogy nem véletlenül vannak a tabella második helyén. Hullámzó játékot mutattunk, gyenge dobóformával, ennek ellenére többnyire sikerült megvalósítanunk azt, amit ezen a mérkőzésen szerettünk volna. Ezúton szeretnék gratulálni a csapatnak az eddigi teljesítményéhez. Ezt igazi csapatként sikerült elérni.

Utasi Gábor, a Vásárhely vezetőedzője: Nagyon nagy csata volt, akár nyerhettünk volna, ha a végjáték kedvezőbben alakul, de a hazai pálya előnye a MEAFC-nál volt. A vereségünk okát abban látom, hogy túl sok kosarat kaptunk második szándékból. Gratulálok a listavezetőnek a győzelemhez.

