Csőtörés miatt nincs víz Emődön

A problémát egy emődi olvasónk jelezte lapunknak, elmondása szerint háztartásukban második napja volt probléma a vízszolgáltatással, és lajtos kocsit sem látott az utcájában.

Fekete Tibor, Emőd polgármestere érdeklődésünkre megerősítette a hírt, legalábbis annak egy részét. – Jelenleg valóban szünetel a vízszolgáltatás a település háromnegyedén, ugyanis egy 200-as főnyomócső durrant el a településen. De ez a helyzet csak néhány órája tart, a Borsodvíz szakemberei órák óta dolgoznak. Itt vagyok a helyszínen, derékig járnak a vízben, sárban, mindent elkövetnek, hogy a szolgáltatás mielőbb helyreálljon – részletezte a polgármester.

A település vezetője kiemelte, Emődön majd’ ötven éve építették ki a vízhálózatot, és ezek a régi, azbeszt csövek, gyakran adják meg magukat. -Éppen a vízvezeték szerelőkkel számoltuk, az elmúlt tíz napban ötször volt csőtörésünk, így az valóban elképzelhető, hogy bizonyos lakókat több meghibásodás is érintett, de olyan nem volt, hogy napokon keresztül folyamatosan szünetelt volna a szolgáltatás, illetve lajtos kocsi is minden alkalommal érkezett hozzánk. Az lehet, hogy nem ment be minden utcába, de kis kereséssel bárki megtalálhatta – tette hozzá Fekete Tibor.

Azt, hogy mikor áll lesz újra vezetékes víz Emődön, még nem lehetett biztosan tudni.

ÉM-TÁ

