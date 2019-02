Csomós Gyula képei egy miskolci kiállításon

Miskolcon, az „ex-KÉPCSARNOK” Szőnyi István teremben nyitja meg Gasztonyi Kálmán és Kamarás Máté közös kiállítását Máger Ágnes festőművész és Rostás László építészeti főtanácsadó. Ebben nincs is igazán különleges. Abban viszont igen, hogy a két művész a kiállításra meghívta a hollóházi Csomós Gyula cérnaképkészítőt, akinek az alkotásai közül néhány szerepel a tárlaton.

Az első nagy tárlat

Csomós Gyuláról korábban már írtunk. A nehéz sorsú férfi tehetségét Lovas Adrienn, Hollóháza polgármestere fedezte fel.

Csomós Gyula a közmunkaprogramban dolgozott, amikor a hollóházi polgármester meglátta néhány rajzát, cérnaképét. Kiemelte az addigi munkájából és berakta a közfoglalkoztatási programon belül működtetett alkotói csoportba.

– 2018-ban alakult meg a Hatvany Viktória festőművész által vezetett Hollóházi Hatvany Művésztelep – mondja Lovas Adrienn. – A művésztelepen részt vett Gasztonyi Kálmán és a miskolci kötődésű Kamarás Máté is, akik megismerkedtek Gyulával és meglátták benne a tehetséget. Ez lehetett volna pusztán egy hat napig tartó ismeretség, de nem így történt, mert a két művész felkarolta és azóta is tartja Csomós Gyulával a kapcsolatot. Festőállványt hoztak neki, festékeket, ecseteket vásároltak. Különböző alkotási technikákat mutattak neki, folyamatosan ellátják tanácsokkal, mert szeretnék, ha minél jobban ki tudná bontakoztatni a benne rejlő képességeket. Ennek a része a mostani meghívás is, ami Gyula első komolyabb tárlata lesz, ahol megmutathatja magát. Büszkék vagyunk rá, hogy a tehetségének és a kitartásának köszönhetően eljutott ide.

ÉM-BG

Egy látványos időutazás a dinoszauruszok korába Miskolcon Miskolc - Évmilliókat utazhatunk vissza a Föld történetében a Herman Ottó Múzeum új állandó kiállításán. Dinók Földjén – MezoZOOikum. Ezt a címet viseli a régóta várt játékos-kalandos, családbarát kiállítás a Pannon-tenger Múzeum Kiállítóépületének északi szárnyában, amelyet pénteken nyitottak me... Tovább a cikkhez

Fotók után meghívók Sárospatakon Sárospatak - Idén is megrendezik az esküvői kiállítást Sárospatakon. A sárospataki Újbástya Rendezvénycentrumban nyílik esküvői kiállítás péntek délután 5 órakor A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében a Kultúrházak Éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében. Újráznak – Tavaly rendeztük az el... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA