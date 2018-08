Csomagolás és sütés: megannyi lifehack!

Manapság minden olyan tevékenységet hívhatunk lifehack-nek, ami az élet produktívabbá tételét szolgálja. Vagyis, ha teszünk valamit, az gyors, eredményes, ötletes legyen. Lehet az egy módszer a tonnaszám érkező e-mailjeink szelektálására, vagy egy olajfolt eltávolítása egy ingből.

Természetesen lehetünk újítók és eredményesek a környezettudatosság terén, ezért mutatunk néhány life­hack-et (ezt az írásmódot találják meg hashtag után a közösségi oldalakon), amely a mindennapi életben a hulladékcsökkentést szolgálja.

Piacozós tárolók varrva

A zöldség- és gyümölcsvásárlás sarkalatos pont az ökotudatosok életében, hiszen a boltban csomagolásmentesen kínált termékeket bizony sok helyen egyenként kell benejlonzacskóznunk, ha nem akarunk a pénztárnál konfliktust. A piacon pedig szintén hasonló a helyzet… Ilyen krízishelyzetben remek szolgálatot nyújthat egy pár, régi függönyből vagy tüll anyagból varrt tároló. Mivel kellőképpen szellőzik a függönyzacskóban bármilyen termék, a boltból/piacról hazatérve sem kell átpakolnunk a friss portékát, illetve a másik nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy csupán egy gyors mosás elég a csinos zsákok tisztításához.

Újraszívószál

Talán nem is gondolnánk, mekkora terhelést jelenthet a környezetünkre nézve a műanyag szívószál. A legbosszantóbb pedig, hogy csupán egy ital erejéig használjuk őket, majd (jobb esetben) a kukában landolnak.

A szívószálat viszont akkor sem kell elfejtenünk, ha figyelni szeretnénk a környezetünkre. Csupán a kérészéletű műanyag verziót kell lecserélnünk egy fémből vagy üvegből készült változatra: nem csak szuper jól néznek ki ezek a szívószálak, de a hozzájuk kapható mini mosókefe segítségével higiénikus megoldást is jelentenek.

Szilikonlapot a süti alá!

Sokat szidjuk a bolti túlcsomagolt termékeket, arról viszont kevesebb szó esik, hogy bizony az otthoni sütizésnek is megvan az ökolábnyoma. Vitathatatlanul kisebb ugyan, de az ökotudatosok az otthoni sütőpapír, celofán, alufólia használatát is háttérbe szoríthatják, hála a többször használatos alternatíváknak – olvastuk a hasznos ötleteket a marieclaire.hu-n.

Az ötlet nem új

Amikor frissen tartásról és tárolásról beszélünk, nem szabad elfeledkeznünk Earl Silas Tupperről (1907–1983), aki kifejlesztett egy egyedülálló alapanyagot, amiből megalkotta az első „csodatál” elnevezésű edényt, ami lehetővé tette a csepp- és légmentes tárolást.

Ez a tál a mai napig forgalomban lévő edény. Az orlandoi központú cég ma is fogalom a háziasszonyok körében. Továbbá Tupper egyik tanácsadónőjének ötlete volt az is, hogy a boltba az említett tálakat magukkal vitték az asszonyok, és a pék, a hentes abba mérte bele a kért árut. Ez volt az ’50-es években, ezek szerint oda tartunk ma is?!

ÉKN

