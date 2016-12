„Csokit vittünk az egyik szegény osztálytársamnak”

Amikor Skaliczki Boglárka karácsonyi festménye megérkezett szerkesztőségünkbe, mindenki a csodájára járt. Hiszen a nagy szakállú Mikulása olyan élethűre sikerült, hogy nem hittünk a szemünknek. Karácsonyi rajzpályázatunk díjkiosztó ünnepségén aztán kiderült, hogy a tehetséges diáklány olyan iskolába jár, ahol művészeti oktatás is folyik, és ő szakköri keretek között tanul rajzolni, festeni.

Az igazi Mikulás

– Láttam a tévében, hogy megérkezett Magyarországra az igazi, lappföldi Mikulás. Arra gondoltam, ha már itt van, akkor megpróbálom megfesteni a portréját. Meg aztán ilyenkor sok rajzpályázatot is hirdetnek. Így történt, hogy az Észak pályázatára a Joulupukki portréját küldtem el – meséli Boglárka.

Megtudjuk tőle azt is, hogy szívesen fest minden témában, de a legjobban a portrékat szereti. A szakkörön megtanulta az alapokat, a fortélyokat, a többire pedig saját maga jött rá. Lefestette már a rajztanárnőjét is, aki, mivel elkísérte Boglárkát a díjkiosztóra, csak annyit mondott, hogy a róla készült portré is tökéletes lett.

Csakúgy, mint a Mikulásé. Így nem csoda, hogy a zsűri első helyezéssel jutalmazta Bogi munkáját.

– Gyerekkoromban én is hittem a Mikulásban, de egyszer a nagymamám elárulta a titkot. Akkor olyan 6 éves voltam – meséli a diáklány. – Szerintem azért maradt meg a Mikulás hagyománya, mert tetszett az embereknek a jósága. Meg persze a külsőségek miatt is: a hosszú, fehér szakáll, a rénszarvasok és a szán.

Bogiéknál igazán szép a karácsony este, mivel hárman vannak testvérek. Ő a legidősebb, van egy 12 éves húga és egy 6 éves kisöccse. Jól megvannak hárman, csak néha azon szoktak veszekedni, hogy ki üljön a számítógép elé. Karácsonykor természetesen nem vitatkoznak, hiszen mindenki az ajándékának örül, és békességben töltik az ünnepet.

Anya tudja

– Én soha nem kérek semmit karácsonyra, anya mégis tudja, mit szeretnék. Most a festéshez szükséges eszközöket: ecsetet, festékeket, vásznakat. Már nyertem máskor is rajzversenyt, akkor 50 ezer forintot kaptam, és abból is vásznakat vettem, hogy minél több portrét tudjak festeni – mondja Bogi, aki már arra gondol, hogy hol tanul majd tovább, hiszen nyolcadikos az általános iskolában. Szeretne bekerülni a nyíregyházi Művészeti Középiskolába, és ott elsajátítani a festészet minden fortélyát.

Ilyenkor, karácsony közeledtével azonban eszébe jutnak azok a gyerekek is, akik szegény körülmények között élnek. Az ő osztályába is jár egy-két ilyen gyerek, egyiküknek mikuláskor csokit vittek a családdal.

