Pünkösd a Diósgyőri várban – Csodaszer a körömvirág a füvesember szerint

A pünkösdi hosszú hétvégére Diósgyőrben is készültek.

– Igyekeztünk minden korosztály számára vonzó és változatos programot kínálni. Kifejezetten a pünkösdi ünnephez kapcsolódott Lovász Emese, régész vasárnapi előadása. Látványos volt a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagrend bemutatója és a Nemzeti Lovas színház Gladiátor című előadása is, melyben a színészek mellett harminc ló is szerepelt. Erre a produkcióra nagyjából ezer néző volt kíváncsi, de nem panaszkodhatunk a forgalom miatt, hiszen vasárnap közel 1500 fizető vendég fordult meg nálunk – így értékelte a helyzetet Kismartoni Péter, a vár új kapitánya.

Ötven gyógynövény a várban

A természetes gyógymódokat bemutató helyszíneken Pászk Norbert kalauzolta az érdeklődőket. A kollégái által csak füvesemberként emlegetett Norberttől megtudtuk, hogy ötvenféle fűszert és gyógynövényt találunk a várban, és ezeket mind ismerték és széles körben alkalmazták már a középkorban is a történelmi Magyarország területén. A gyűjtemény tartalmaz igazi kuriózumokat, de a sokak által ismert virágok, termések, gyökerek, őrlemények, tinktúrák, szirupok gyógyhatásairól is hallhatunk. A bors és a fodormenta kiváló ellenszere az emésztési zavaroknak, az illatos citromfű az örök fiatalság szere és emellett kíméletes mellékhatások nélküli nyugtató és hatásos sebfertőtlenítő is. A bazsalikomot immunerősítésre is ajánlják és errefelé a körömvirágot univerzális csodaszerként aposztrofálják.

Remek gyulladáscsökkentő

– Bármilyen gyulladás csökkentésére jó szívvel ajánlom a körömvirágot – hangsúlyozta.

Pászk Norbert úgy véli, a múlt században, az 1980-as, 1990-es években a hazai lakosság zöme a gyógyszeripari termékek hatásában jobban bízott, mint a mezőkön, réteken termő vadvirágok gyógyítóerejében, ám ez a tendencia mára már megfordult. Napjainkban reneszánszát éli a természetgyógyászat és egyre többen alkalmazzák nagyszüleink praktikáit mindenféle nyavalyára hazánkban is.

