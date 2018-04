Csodás otthon a „csalódott állatoknak”

A civil összefogás, a tenni akarás által elérhető eredmény példáját mutatja meg a miskolci Csalódott Állatok Csodás Otthona Alapítvány, akik nemcsak segítenek a kóbor kutyusokon, de otthont is adnak számukra.

Én hiszek a gondviselésben, hogy lesz hozzá erőnk.” Kiss István

Etetéssel kezdődött

Hárman kezdték el az alapítványi munkát – meséli Kiss István, aki 2014 karácsonyára datálja a szervezett segítségnyújtás elindítását. Párja, Siroki Éva és az ő barátnője, Bojtos Annamária tette meg az első lépést. Ez pedig nem volt más, mint a Bogáncs utcán élő, egészen pontosan az ott kóborló kutyusok – akiket csak tanyasi kutyáknak neveztek el – számára igyekeztek segítséget nyújtani.

– Folyamatos probléma volt, hogy kiszaladtak az útra, kóboroltak, így rajtuk próbáltunk először segíteni. Nagyon nehéz lett volna befogni őket, mert igazi vadon élő kutyusokról volt szó, de elkezdtük etetni napi szinten – meséli István.

Innen pedig már nem volt megállás: 2015-ben kibérelték egy családi ház udvarát, és itt folytatták a munkát, immár nemcsak etetéssel, hanem befogadással és egyéb ellátással is. Hat kutyussal indultak azon a területen. Azonban eladta a tulaj a házat, így nagyon rövid idő alatt kellett lépni és találni egy új területet. Sikerült a Pingyomon egy telket megvenni, oda átköltöztették a kutyákat, majd sikerült több szomszédos telket is megvásárolni hozzá, így már több mint négyezer négyzetméteren tudnak dolgozni.

– Nem menhely vagyunk, hanem egy alapítvány, amely tud egy területet használni, ott tartani a kutyusokat és gazdásítani őket, ami egyáltalán nem egyszerű. Határozott véleményünk, hogy csak gazdához kerüljenek, nem egy másik szervezethez vagy panzióba, hanem valós gazdihoz, akit elő- és utókontrollal ellenőrzünk, tartjuk velük a kapcsolatot, esetenként meglátogatjuk őket – emeli ki István.

Szívesen fejlesztenének

Most már elsősorban az utcáról kerülnek be hozzájuk kutyák, sok megkeresés érkezik, és más szervezetektől is vettek át állatot, de korlátozottak a lehetőségeik. Nincs állandó támogatásuk, csak esetenkénti, és jobbára saját forrásból dolgoznak. Persze rendeznek adománygyűjtést, orvosi kezelésekhez, műtéthez, de bármilyen pénzügyi vagy tárgyi adománynak örülnek. Sajnos több a segítségkérő, mint a segítségnyújtó megkeresés, de azért szerencsére van, aki segítséggel érkezik.

Egy hónapja kaptak nagy támogatást: egy negyedik társat a munkához Köhler Edit személyében, aki a közösségi oldalukat kezeli, posztokat ír, kérdésekre, megkeresésekre válaszol, tartja a kapcsolatot, ami hatalmas segítség. A munka oroszlánrészét Évi és Anna végzi, ők mennek a kutyusokért, viszik őket orvoshoz, gazdihoz. Jelenleg 23 kutya él a telepen és hetet tartanak otthon a saját lakásukban. Így összesen harminc kutyáról gondoskodnak naponta.

– Az új területet meg kellett szokniuk a kutyáknak, az első hét arról szólt, hogy folyamatosan szöktek. Van, aki nem ért vele egyet, de nekünk a villanypásztor vált be, hogy ott tudjuk tartani a kutyákat. Az út sajnos elég rossz állapotú, külterületről beszélünk, ott is egy utca végéről, ami egy kicsit lejjebb van, mint az utca többi része. Ha állandó támogatóink lennének, az nagyon jó lenne. Vannak terveink, amelyeket hiszem, hogy meg is tudunk valósítani. Szeretnénk egy megfelelő, téliesített gondozóhelyiséget kialakítani, és akár állandó személyzettel megoldani a kutyák felügyeletét. De szeretnénk az egész területet rendesen, egyben körülkeríteni. Mindenképpen hosszú távon tervezzük végezni ezt az állatmentő munkát, de hogy saját erőből tudjuk-e hosszú távon, az kérdéses. Én hiszek a gondviselésben, hogy lesz hozzá erőnk – jelenti ki Kiss István.

Helyre lenne szükség

Véleménye szerint, ha minden állatvédő, állatszerető ember örökbe fogadna kutyát, akkor kiürülnének a telepek és a menhelyek. Akik kutyát fogadnak örökbe, azok vannak kevesen. El kellene menni abba az irányba, hogy nemcsak segítséget kér valaki másoktól, hanem maga igyekszik segíteni.

– Szép dolog, hogy sokan igyekeznek menteni, de helyre lenne szükség elsősorban – teszi hozzá István.

– Horváth Imre –

Jótékonysági estre hívnak

Az alapítvány adománygyűjtő estet szervez, amelyre várnak minden állatbarátot családjukkal, barátaikkal. Az est teljes bevételével az otthon lakóit támogathatják. A belépőjegy árában benne foglaltatik a svédasztalos, hidegtálas vacsora, korlátlan üdítőfogyasztással, welcome drink és egy szelet csokitorta. Az est jó hangulatáról élő zene, majd retro disco gondoskodik, na és persze a büfé.

„Gazdit keresünk!”

A Csalódott Állatok Csodás Otthona Alapítványnál élő kutyusok közül mutatunk be hetet, akik várják egy szerető gazdi jelentkezését. Oltva, chippelve, ivartalanítva várják leendő családjukat. Érdeklődni: 06-20/662-77-07.

Rita 9 hónapos, közepes testű, keverék lány. Szereti az embereket és a gyerekeket, fiú- és lánykutyákkal, illetve cicákkal is barátságos. Javasolt tartás: benti, kijárással. Nagyon kedves, aranyos, jólelkű kutyus, aki rendkívül igényli az ember közelségét. Pórázon és póráz nélkül is egyaránt szépen sétál, nyugodt, kiegyensúlyozott. © Rita 9 hónapos, közepes testű, keverék lány. Szereti az embereket és a gyerekeket, fiú- és lánykutyákkal, illetve cicákkal is barátságos. Javasolt tartás: benti, kijárással. Nagyon kedves, aranyos, jólelkű kutyus, aki rendkívül igényli az ember közelségét. Pórázon és póráz nélkül is egyaránt szépen sétál, nyugodt, kiegyensúlyozott.

Artúr 2 éves, kistestű keverék kan. Emberekkel, gyerekekkel, más kutyákkal is barátságos, szobatiszta. Benti tartása javasolt kijárással. Kicsit félénk, de nagyon igényli az ember társaságát, szeretetét és simogatását. Pórázon szépen sétál, rendkívül nyugodt kutyus. © Artúr 2 éves, kistestű keverék kan. Emberekkel, gyerekekkel, más kutyákkal is barátságos, szobatiszta. Benti tartása javasolt kijárással. Kicsit félénk, de nagyon igényli az ember társaságát, szeretetét és simogatását. Pórázon szépen sétál, rendkívül nyugodt kutyus.

Tomi 11 hónapos, nagy testű, keverék fiú. Szereti az embereket és a gyerekeket, fiú- és lánykutyákkal, illetve cicákkal is barátságos, benti tartása javasolt, kijárással. Nagyon kedves, nyugodt, kiegyensúlyozott kutyus. Ha van számára egy kényelmes fotel, akkor ő egész nap elheverészik benne. © Tomi 11 hónapos, nagy testű, keverék fiú. Szereti az embereket és a gyerekeket, fiú- és lánykutyákkal, illetve cicákkal is barátságos, benti tartása javasolt, kijárással. Nagyon kedves, nyugodt, kiegyensúlyozott kutyus. Ha van számára egy kényelmes fotel, akkor ő egész nap elheverészik benne.

Emil 3 éves, kis-közepes termetű keverék fiú. Emberrel, gyerekkel és fajtársaival is barátságos, szobatiszta, benti tartása javasolt, kijárással. Nagyon kedves, szeretetéhes. Egész nap elviselné, ha csak őt simogatná a leendő gazdija. Pórázon és póráz nélkül is egyaránt szépen sétál, rendkívül nyugodt kutyus. © Emil 3 éves, kis-közepes termetű keverék fiú. Emberrel, gyerekkel és fajtársaival is barátságos, szobatiszta, benti tartása javasolt, kijárással. Nagyon kedves, szeretetéhes. Egész nap elviselné, ha csak őt simogatná a leendő gazdija. Pórázon és póráz nélkül is egyaránt szépen sétál, rendkívül nyugodt kutyus.

Lali 2 éves, közepes termetű, keverék kan. Emberrel, gyerekkel és fajtársaival is barátságos, szobatiszta, benti tartása javasolt, kijárással. Rendkívül okos, jó jelzőkutyus. Pórázon szépen sétál. Imád labdázni, más kutyusokkal rohangálni. © Lali 2 éves, közepes termetű, keverék kan. Emberrel, gyerekkel és fajtársaival is barátságos, szobatiszta, benti tartása javasolt, kijárással. Rendkívül okos, jó jelzőkutyus. Pórázon szépen sétál. Imád labdázni, más kutyusokkal rohangálni.

Viktor 2 éves, közepes testű keverék fiú. Emberrel, gyerekkel és fajtársaival is barátságos, szobatiszta, benti tartása javasolt, kijárással. Intelligens, okos kutyus. Emberhez nagyon ragaszkodó. © Viktor 2 éves, közepes testű keverék fiú. Emberrel, gyerekkel és fajtársaival is barátságos, szobatiszta, benti tartása javasolt, kijárással. Intelligens, okos kutyus. Emberhez nagyon ragaszkodó.

Csilla másfél éves, közepes testű, keverék kislány. Emberrel, gyerekkel és fajtársaival is barátságos, szobatiszta, benti tartása javasolt kijárással. Rendkívül értelmes, barátságos, egy kis fekete gyöngyszem. Nyugodt, kiegyensúlyozott kutyus. © Csilla másfél éves, közepes testű, keverék kislány. Emberrel, gyerekkel és fajtársaival is barátságos, szobatiszta, benti tartása javasolt kijárással. Rendkívül értelmes, barátságos, egy kis fekete gyöngyszem. Nyugodt, kiegyensúlyozott kutyus.

Az ivartalanítással sok baj előzhető meg Borsod-Abaúj-Zemplén - A kutyáknál ilyenkor tavasszal van a tüzelési időszak. Sokszor láthatunk az utcán éppen szökésben lévő, „csajozni induló” kanokat, vagy csapatba összeverődött kóborkákat – általában szintén kanok –, akik egy szukát követnek, védelmeznek. Az eb egészségéért is Ezek a hetek... Tovább a cikkhez

Lesz mit ropogtatni a vakvezető kutyáknak Miskolc - Összesen 450 kilogramm táp gyűlt össze a karitatív akció során. A vakvezető ebek élelmezését támogatták azzal a lapunk által is népszerűsített karitatív programmal, melynek ötletgazdája és szervezője a Miskolci Lady Lions Club volt. Célba ért az adomány Vidám tekintetű fekete és fehér... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA