„Csodálatos volt, láttuk Az utolsó vacsorát is”

Olasz cégeknél tölthettek háromhetes szakmai gyakorlatot a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziumának diákjai. A 8 építész- és 8 épületgépész-tanuló informatikai feladatokat végzett, építőipari és gépészmunkákon dolgozott, festett, vakolt, faipari és szerelőipari munkákat végzett különböző cégeknél (Dolphin Saluzioni Informatice, Claudio Ferrareis, Woodhause). A szakmai gyakorlatot az EVOLVO cég szervezte – mondta el portálunknak Kocsis István, az iskola igazgatója. Hozzátette, a diákokat 2 pedagógus kísérte, az egyikük ő maga volt.

Örömmel mesélte, hogy a cégek elégedettek voltak a diákok munkájával, és hogy a fiatalok nem csupán szakmai ismereteket szereztek, de gyakorolhatták az angol nyelvet, megismerhették az olasz munkakultúrát, munkaszervezést és a korszerű szerelési technológiákat.

Csodás múzeumok

– A munka mellett jutott idő különböző kulturális programokra is, sok-sok nevezetes látnivalót tudtunk megnézni. Talán legnagyobb élményt a közel 600 évig épülő milánói Dóm megtekintése jelentette, megnéztük az altemplomot, a templomhajót és a Dóm múzeumát. Feljutottunk a Dóm tetőteraszára is, ahonnan csodálatos kilátás tárult elénk, a gyönyörű időben az Alpok havas hegycsúcsai is látszottak – idézte fel a milánói napokat az igazgató. – A Leonardo Múzeumban megismerhettük Leonardo da Vinci korát megelőző technikai berendezéseit, makettek, rajzok százain tanulmányozhattuk a különféle szerkezeteket.

Feledhetetlen élmény volt Az utolsó vacsora című festményének megtekintése a Santa Maria Della Grazieben. Jártunk a Pinacoteca di Brera képtárban, itt megnéztük Toulouse-Lautrec és Dentro Caravaggio festők kiállítását. Láttuk a világhírű Milánói Scala Múzeumát, amelyben sok híres operaénekes, közöttük Maria Callas is szerepelt. A sok kiállított tárgy közül számunkra azonban a legérdekesebb Liszt Ferenc zongorája volt. A Castello Sforzesco kastélyban a kiállított bútorokon, étkészleteken, zeneszerszámokon és berendezett lakosztályokon keresztül betekintést nyertünk a Sforzesco család mindennapjaiba, miként élték életüket Milánó urai.

És jártunk a természettudományi múzeumban is, ahol az őskortól végigkísérhettük az emberiség fejlődését, az állat- és növényvilág sokszínűségét, a természet egyéb csodáit. Az egyik hétvégén a közeli Monzába kirándultunk, itt megtekintettük a Villa Reale Monza királyi kastélyt, a monzai Dómot és elsétáltunk a Forma–1-versenypályához is. Néhányan eljutottunk az AC Milan – Torinó futballmérkőzésre. A meccs hangulata, a stadion légköre szintén emlékezetes marad számunkra. A karácsony közeledtével az ünnepvárói hangulat, az alkalmi bevásárlóközpontok, a rögtönzött korcsolyapályák, az utcai zenészek, énekesek tovább emelték Milánó szépségét – sorolta a rengeteg látnivalót Kocsis István.

– ÉM-HE –

