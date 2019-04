Csodálatos drónvideón a Matyó Húsvét

Miskolc - A Miskolci Állatkert is húsvéti programokkal várja a vendégeket vasárnap és hétfőn. Ma a megszokott látványetetés mellett nyuszisimogatóval várják a gyerekeket. Húsvéthétfőn is lehet nyuszit simogatni, de az ügyesek tojásokat is kereshetnek az állatkert területén, melyet csokoládéra vál...

Tovább a cikkhez