Csodaautó Harsányban

Az egykori termelőszövetkezet épülete évek óta romosan állt Harsány egyik végén. Ma már az önkormányzaté az ingatlan, és már el is kezdték a felújítását. A nyílászárókat lecserélték, a belső munkák is haladnak, hamarosan inkubátorházként „születik újjá” az épület. A terv az, feltalálók, fejlesztők költözzenek a házba. Jelentkező akad bőven, például Szamosi Zoltán, aki egy újfajta tüzeléstechnika kifejlesztésén dolgozik. De Kaszab Szilárd, a Kleopatra Technologies Kft. ügyvezetője is biztos beköltözője az inkubátorháznak. Ő egy közel 120 négyzetméteres KRESZ-pályát épít majd az épületen belül, ahol a gyerekek játékosan tanulhatnak a közlekedésről és interaktív foglalkozásokra is lesz lehetőség.

Egy játékautó az alap

Kaszab Szilárdot és az általa fejlesztett csodaautót már korábban is bemutatta lapunk, hiszen találmánya a világon egyedülálló.

– A lányomnak szerettem volna játékot készíteni, végül ez lett belőle – kezdte mesélni. – Az alap egy játékautó, amelyhez én fejlesztettem a szoftvert, én készítettem el az elektronikát. Ezzel egy interaktív játékot hoztam létre, amivel a gyerekek játékosan tanulják meg a KRESZ-t, a közlekedést. Az autó tud a számítógépnek üzenni, hogy mi történik körülötte, a komputer pedig tud reagálni és az autót vezérelni. Vagyis egy olyan komplett rendszer van benne, ami gondolkodik és reagál. A beleépített és megálmodott szenzorok alapján össze lehet állítani egy olyan döntési mechanizmust, ami többek között balesetveszélyt tud elhárítani, gondolkodik a vezető helyett, és olyan információkat tesz ki a képernyőre, amit máshonnan kapott eddig a vezető. Az autóhoz pedig tartozik egy KRESZ-park is, gyalogos-átkelőhellyel, táblákkal, jelzőlámpákkal.

A fejlesztő elmondta, egyelőre egy autó van és néhány motor, de a cél, hogy bővítse a járműparkot. Már csak azért sem ártana, mert a játéknak indult fejlesztés kinőtte magát. Ma már nem csupán Szilárd lányai használják, hiszen folyamatosan úton van a jármű, hogy a világ is megismerje. Most viszont úgy tűnik, végleges helye Harsányban lesz, és ott várja majd az iskolásokat, óvodásokat.

Levédette találmányát

„A szakmám elektronikai műszerész, de autodidakta módon külföldön megtanultam a szoftverprogramozást. Szabó Gergelynek, Harsány polgármesterének köszönhetően pedig a találmányomat levédettem. Azt látom, a település nyitott az újdonságokra. Az inkubátorház pedig kiváló lehetőség arra, hogy az innovatív szakemberek találkozzanak, együtt ötleteljenek, egyfajta alkotói közösség jöjjön létre” – fogalmazott az ügyvezető.

Miért éppen Harsány? – kérdeztük. „Ez a szimpátiának és a véletlennek köszönhető. Harsányban születtem, jelenleg Miskolcon élek, de Németországba járok dolgozni. Véletlenül találkoztam a polgármesterrel, aki megismerve a fejlesztésemet, egyből a lehetőséget kereste, hogyan tudna segíteni, majd elkezdődött a közös munka” – válaszolta.

A csodaautó kapcsán elmondta, a gyerekek leginkább ki sem akarnak szállni belőle. „Óriási tudásvágy van a kicsikben, és a fejlesztésemnek köszönhetően játékosan tanulhatnak” – vélekedett.

– N. Szántó Rita –

Háttér

– Az új fejlesztési központba már van több jelentkezőnk is, egyikük különleges eljárással készítene mézeskalácsot, illetve egy miskolci étterem is érdeklődött – ezt már Szabó Gergely polgármester mondta.

– Velük már most is van üzleti kapcsolatunk, hiszen a harsányi önkormányzat által megtermelt zöldségeket szállítják ételeikhez. „Nem elsősorban az épület a lényeg, nem az a haszon, hogy betelepülnek oda vállalkozások. Sokkal inkább az a fajta közös gondolkodás, amit ők ott megvalósíthatnak. Az az innováció, ami a közösség köré épülhet” – vélekedett a polgármester.



