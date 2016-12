Csirke ne, inkább lencse és malac legyen az ünnepi menü

Régi magyar hagyományok szerint a szilveszter és az új év első napjának szokásai összefonódtak. A szilveszteri szokások közös célja eredendően az, hogy a következő évre egészséget, bőséget, szerencsét és boldogságot varázsoljanak. Évszázadok során számtalan babona feledésbe merült, de sokat közülük ma is figyelembe vesznek a szilveszteri és az újévi ételek elkészítése során. Egy biztos, a hiedelem szerint az év utolsó napjának vacsoráján még bármit elfogyaszthatunk, de aki hisz a babonákban, az este 10 óra után és az újév első napján tartsa be a hagyományokat. Egy középkori babona szerint ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk hiányt szenvedni. Másik máig is élő intelem, hogy tilos baromfihúst ennünk, mert a baromfi hátrakaparja a szerencsénket.

Baljós állat

Az új év első napján sokan esznek lencsét, melytől gazdagságot remélnek, de ilyenkor kerül az asztalra – nem csak macskajaj ellen – a számtalan formában elkészíthető úgynevezett savanyú levesek. Sok háznál mandulaszemet vagy más apróságot főztek a lencsefőzelékbe, és az a leány, aki ezt megtalálta, a babona szerint férjhez ment a következő esztendőben. A hallal is jobb óvatosnak lenni, mivel folyó menti vidékeken szerencsét hoz (ahány pikkely, annyi pénz), máshol viszont baljós állat, hiszen vele elúszik a háziak szerencséje. A gazdagságot többféle rétessel lehet hosszúra nyújtani. Régi szokás az egész kenyér megszegése is, hogy mindig legyen a családnak kenyere.

Azt is jó tudni, hogy nem maradhat el ilyenkor a kocsonya az étkek sorából, és a virsli is ott gőzölög minden asztalon, ez azonban már újkori hagyomány. És talán még ennél is újabb, hogy egyre népszerűbbek szilveszterkor a vadételek. Talán azért, mert ezekhez fűződő babonákról nem szól a fáma…

Íme néhány az említett savanyú levesekből

Savanyú bab

Hozzávalók: 30 dkg májbab, 60 dkg füstölt csülök, 2 fej hagyma, 1-2 evőkanál zsiradék, liszt, pirospaprika, kevés só, babérlevél, ecet

Elkészítése: A feldarabolt csülköt egy éjszakára beáztatják, levét leöntik, majd 2 liter vízben felteszik a babbal együtt főni. Levébe – ha szükséges – sót tesznek, babérlevelet. A két fej felkockázott vereshagymával paprikás rántást készítenek, ezzel rántják be a levest, majd ízlés szerint ecetezik.

Tárkonyos füstölt leves

Hozzávalók és elkészítés: 1 füstölt csülköt és 1-2 füstölt körmöt a főzés előtti napon beáztatunk. A főzés napján csontjával együtt apró darabokra vágjuk, 1 fej hagymával, 2 cikk fokhagymával és 2 kanál tárkonnyal puhára főzzük. Ezalatt 2 szál sárgarépát, 2 szál gyökeret karikákra, fél kilogramm krumplit kockákra vágunk és belefőzzük. Ha tetszik, borsozzuk, de sózni nem kell. Miután a leves megfőtt, simára keverünk 2 egész tojást egy evőkanál liszttel, hozzákeverünk egy pohár tejfölt és ezt apránként a leveshez adjuk. Állandóan kavargatjuk, nehogy a tojás összekapjon. Közben egyet rottyantunk a levesen a habarékkal, majd ízlés szerint citrommal savanyítjuk.

Savanyú raguleves

Hozzávalók: 40 dkg disznóhús, 15 dkg leveszöldség, 2 hagyma, 5 dkg rizs, 2 tojás, 1 ek. tárkonyecet, 1 dl tejföl, só, bors, csipetnyi paprika, 1 csomó petrezselyemzöld, 1 dl olaj

Elkészítése: A felhevített olajban megpirítjuk a kockákra vágott húst. 1 liter vízzel vagy húslevessel (kockából) öntjük fel és félpuhára főzzük. Hozzáadjuk a felaprított leveszöldséget és puhára főzzük. A tojásokat elhabarjuk a tejföllel, és állandó keverés közben a levesbe öntjük. Ecettel vagy tárkonyecettel ízesítjük és tálaláskor finomra vágott petrezselyemzölddel szórjuk meg.

Csiki gulyás

Hozzávalók: 40 dkg marhabélszín, 1 fej hagyma, 1 ek. zsír, 1 ek. paprika, 1 gerezd fokhagyma, kömény, fél kg savanyú káposzta, 3 dkg rizs, tejföl

Elkészítése: Egy nagy fej hagymát felkockázunk és a zsírban fedő alatt megpirítjuk. Rászórjuk a paprikát, a fokhagymát, a felkockázott húst, és annyi vizet, hogy jól ellepje. Mikor a hús félig megpuhult, beletesszük az egyszer átmosott savanyú káposztát, a megmosott rizst és a káposztától függően sózzuk. Az egészet fedő alatt puhára főzzük és tejföllel bőven megöntözve tálaljuk.

