Csetepaté után halt meg a Rocky egyik kidobóembere

A tény az, hogy szombaton hajnalban a miskolci egyetemi Rockwell Klub előtti területen meghalt az egyik biztonsági őr. Az is tény, hogy mindezt megelőzően verekedés volt az ominózus területen. A Miskolci Rendőrkapitányság – mint Dobi Tamástól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk – “közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendkívüli halálesetet”. Indult a rendőrségen egy másik eljárás is garázdaság miatt a Rocky előtt történt verekedés körülményeit vizsgálva. A rendőrség tehát nem talált közvetlen összefüggést a haláleset és a csetepaté között, a biztonsági őr rosszul lett és az okozta halálát.

Ezt írta a Rocky vezetése

A Rockwell Klub Facebook-oldalán egy közleményt adott közre, amely – mint fogalmaznak – a szombaton hajnalban történt sajnálatos eseményre szeretne reagálni és elejét venni a rosszindulatú és téves híreszteléseknek. Mint írják:

“A szórakozóhelyen kívül történt garázdaság után, az egyik biztonsági őr eddig tisztázatlan körülmények között rosszul lett és a Rockwell Klub állandó egészségügyi dolgozója minden igyekezete és a helyszínre érkező két mentőautóban szolgálatot teljesítő mentősök segítsége ellenére is elhunyt.” A klub vezetése kifejezte a család felé részvétét és együttérzését, mert “a Rockwell Klub egy régi munkatársat, egy barátot vesztett el szombat hajnalban.”

Találgatások

Az elhunyt ismert ember volt a Rockwell környékén, a Facebookon sokan fejezték ki együttérzésüket a család felé, amit az elhunyt biztonsági őr testvére meg is köszönt hozzászólásában. Mivel a kidobóember halálát verekedés előzte meg – ezért indított garázdaság miatt eljárást a rendőrség – sokan úgy vélik, hogy a halál közvetlen oka a verekedés lehetett. Olyan hozzászólás is volt, hogy valaki látni vélte, hogy “az egyedül maradt férfinak többen nekiestek és verték, ahol érték”. Másik viszont két fiút láttak “véresre verve”. A rendőrség tehát nyomoz és remélhetőleg hamar kiderül, pontosan mi történt a Rockynál és a kedélyek is megnyugszanak.

