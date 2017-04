Csermely hét évtizede

„Nagyon jó földek vannak errefelé, tulajdonképpen ennek köszönheti az egykori tanyaközpont, hogy faluvá lett” – mondja Kecsmár István, Tiszacsermely polgármestere, amikor találkozunk.

Olyan munkákat végzünk el, ami itt marad, ami értéket teremt.” Kecsmár István

A legfiatalabb falu

– A miénk a legfiatalabb falu a Bodrogközben, hivatalosan 1948-ban jött csak létre – mondja Kecsmár István. – Akkor Ibrányból meg Nagyhalászról költöztek ide sokan, mert itt nagyon jó a termőföld. Ha már idejöttek, építkezni is kezdtek, így az akkori tanyák közé és mellé felépült házakból lett Tiszacsermely.

A hét évtizede, egészen pontosan 69 éve létező településen fénykorában 1280-an éltek, a mostani lélekszám 620.

– A közfoglalkoztatás ad munkát a helyieknek. A környéken nincs túl sok munkalehetőség, ezért csökken folyamatosan a népesség, de ez nem csupán a mi településünk problémája, hanem az egész régióé. Hatvan embert foglalkoztatunk rendszeresen. Volt ez a szám száz is, most ennyivel oldjuk meg a feladatokat.

Kecsmár István végigvezet a falun. Mutatja a művelődési házat, amit tavaly újítottak fel szintén a közfoglalkoztatáson belül 17 millió forintból.

Teljesen megújult belülről a művelődési ház. Rendezvényeket is tartunk, a múlt héten volt itt Pap Rita és Bodnár Attila, a fiatalok nagyon szerették.

Ami helyben marad

A művelődési ház melletti szabadtéri színpadra is büszke a település vezetője.

– Ezt is magunk csináltuk, mi raktuk le a térköveket is. Idén szeretnénk befedni. A miénk a térség legnagyobb szabadtéri színpada. Olyan munkákat végzünk el, ami itt marad, a falut szépíti, ami értéket teremt. Most folyik egy közösségi ház felújítása, ott szeretnénk egy vizes­blokkot is kialakítani, mert 5 szálláshelyeket akarunk itt elhelyezni. Sok olyan volt csermelyi van, aki szeretne hazajárni, néhány napot itt eltölteni, de már nem tud hol megszállni. Nekik szeretnénk ezzel kedvezni. Tervben van a Csermely legmagasabb pontján lévő Eiben-kúria felújítása is. Az a ház valamikor a település intézőjéé volt, most kihasználatlanul áll. A fiataloknak akarunk ott egy közösségi teret kialakítani és ha sikerül, akkor átvisszük oda a konyhát is. Ezenfelül az önkormányzati utakat javítjuk, kátyúzunk, padkázunk, ha kell, betonozunk. Sok tervünk van, csak a lehetőségeink csökkennek. Néhány éve még hatmillió forint jött be iparűzési adóból, most már csak kétmillió. Ez nagyon kevés.

Jelenleg még iskolája és óvodája is van a falunak, de az előbbi ősztől már nem ilyen formában fog működni.

– Kevés a gyerek. Az iskola nyolc osztályába összesen 52 gyerek jár. Eddig tudtuk tartani a nyolc osztályt, ősztől alighanem már csak négy marad. Cigánd közel van, könnyű oda eljutni, a felsősök oda járhatnak – mondja Kecsmár István.

Tiszacsermely története

Tiszacsermely több kisebb-nagyobb tanyából jött létre 1948-ban. Kishalász, József major, Csermely, Határszél, Mérnök tanya, Holecskó, Harkó tanyák alkotják. Területéhez tartozik még pár ma már nem létező tanya is, amelyek neve még valamilyen szinten él az ott lakók között (pl. Nyúlvár, Újrakodó, Kökényes stb.) Ennek köszönhetően Tiszacsermely település szerkezete nagyon szórt képet mutat.

Történetéhez tartozik, hogy a II. világháború előttig Tiszakarádhoz tartozott, és csak a háború után lett különálló település.

