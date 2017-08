Cselgáncs-világbajnokság: hétfőn rajt

A szakvezetés egy érmet és egy pontszerző helyet vár a magyar küldöttségtől. Az első magyarországi vb-n a férfiaknál és a nőknél is teljes lesz a keret, azaz 18 dzsúdóst nevezett be a magyar szövetség (MJSZ). Egyedül a női 63 kilogrammban nem lesz hazai induló, női 52, 78 és +78, illetve férfi 81, 90 és 100 kilóban viszont ketten is tatamira lépnek.

A csapatversenyre Szabó Frigyest (73 kg) is jelölte az MJSZ. A csapatversenyen hat-hat fő küzd meg egy-egy mérkőzésen, három férfi és három női súlykategóriában. Ha 3-3-mal zárulnak a meccsek, akkor a bemutatott akciók értéke dönt, ipponért 10, vazaariért pedig 1 pont jár. Az előző, 2015-ös vb-n a 16 fős magyar válogatott Csernoviczki Éva (48 kg), Karakas Hedvig (57), Ungvári Miklós (73), Tóth Krisztián (90) és Bor Barna (+100) révén öt hetedik hellyel zárt Asztanában. A kazahsztáni csapatversenyeken nem indultak a magyarok. Ami a budapesti vb pénzdíjait illeti, az összdíjazás – a sportág történetében példátlan módon – egymillió dollár lesz.

A magyar vb-csapat, férfiak, 60 kg: Szabó Csaba (Kecskeméti JC), 73 kg: Ungvári Miklós (Ceglédi VSE), 81 kg: Csoknyai László (Atomerőmű SE), Ungvári Attila (Ceglédi VSE), 90 kg: Tóth Krisztián (KSI SE), Vér Gábor (BHSE), 100 kg: Cirjenics Miklós (Atomerőmű SE), Ohát Zalán (Ceglédi VSE), +100 kg: Bor Barna (Atomerőmű SE). Nők, 48 kg: Csernoviczki Éva (Ippon Judo Tatabánya), 52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), Szabó Katinka (Százhalombatta Judo SE), 57 kg: Karakas Hedvig (BHSE), 70 kg: Gercsák Szabina (Hell-Miskolci JC), 78 kg: Joó Abigél (KSI SE), Salánki Evelin (BHSE), +78 kg: Szigetvári Mercédesz (Mogyi-Bajai Judo Club), Kárpáti Emese (KSI SE). Csak a csapatversenybe nevezték: Szabó Frigyes (73 kg, Leányvár SE).

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA