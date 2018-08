Csehország után, Mexikó előtt még olaszországi táborban

A múlt héten a csehországi Kladnóban megrendezett junior öttusa világ­bajnokságon a miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka egyéniben a 11. helyen végzett, csapatban pedig Magyarországot képviselve, Gulyás Michell-lel és Barta Lucával bronzérmet szerzett. Az idei junior Európa-bajnokságon egyéniben ezüst-, a csapattal pedig aranyérmet kiérdemelt öt­tusázó teljesítményéről klub­edzőjét, Fázold Henriket kérdeztük, aki a múlt csütörtöki selejtezőt és a szombati döntőt is a hely­színen tekintette meg.

Egy verőhiba jó

– A saját szintjéhez képest gyengébb vívással kezdett a selejtezőben, és a döntőben is. De mind a két napon menet közben változott a helyzet, ám a rossz nyitás miatt nem tudott akkorát előre segíteni magán, hogy viszonylag jó helyezést fogjon a mezőnyben – kezdte Fázold Henrik.

– A második számban, az úszásban a csütörtöki és a szombati napon is legjobb idejére volt képes, úgyhogy ezzel maradéktalanul elégedettek lehetünk. Lovaglás a selejtezőben nem volt, de a fináléban az egy verő­hiba tulajdonképpen nagyon jónak mondható. A kombinált számban, a döntőben a harmadik legjobb volt a 36 fős mezőnyében, úgy, hogy futásban 22 másodperccel jobban teljesített, mint csütörtökön. A helyezését tekintve: a 62 fős világbajnoki mezőnyből sikerült bejutnia a legjobb a 36 közé, és ott az első harmadban végzett, amit néhány hónapja még mindenki előre elfogadott volna. Én most sem vagyok elégedetlen, hiszen nincs két egyforma verseny, hogy mást ne mondjak, az a sportoló, aki júniusban Blanka előtt végzett az Eb-n, vagyis aranyérmes volt, a világbajnokságon most mögötte zárt. Blanka az Eb-eredményeivel felhívta magára a figyelmet, de még sok versenyen kell rajthoz állnia, hogy a kellő tapasztalattal rendelkezzen, ugyanis most még csak ott tartunk, hogy egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy a 19 éves sportoló eddig mennyi nemzetközi viadalon állt rajthoz.

A váltóversenyben

Guzi Blanka ezen a téren most előreléphet, ugyanis hétfőn Olaszországba, magaslati edzőtáborba utazik a felnőtt magyar válogatottal, annak jegyében, hogy a szeptember 6–15-e között Mexikóvárosban megrendezésre ­kerülő felnőtt világ­bajnokságon a magyar csapat tagjaként a váltóversenyben elindulhasson.

ÉM-BCS

