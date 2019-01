Csecsemők befogadására biztatják a nevelőszülőket Miskolcon

Egyre komolyabb figyelmet kap hazánkban a nevelőszülőség, különböző kampányokkal igyekeznek országszerte népszerűsíteni és újabb anyagi juttatásokkal is próbálják vonzóvá tenni ezt a tevékenységet.

Megmarad a munkaviszony

A csecsemőkorú csöppségeket nem fogadják be olyan szívesen, mint a nagyobbakat, mert ezek az apróságok állandó felügyeletet igényelnek, és aki ilyen korú kisemberről gondoskodik, annak fel kell adnia a munkahelyét. Erre a problémára a nevelőszülői hálózatok szakemberei szerint gyógyírt hozhat legalább részben a jövőre életbe lépő változás, mely szerint 2020 januárjától a két évnél fiatalabb csemetét befogadó felnőtt gyed-re lesz jogosult.

„A jogszabály értelmében nevelt gyermek után is igényelhető lesz az ellátás, így, akinek legalább egyéves munkaviszonya van és csecsemőt vesz magához, a mindenkori minimálbér 55 százalékának megfelelő havi járandóságra lesz jogosult, emellett folyamatos marad a munkaviszonya, nem kell felégetnie semmilyen hidat maga mögött” – hangsúlyozta Miklósi Erzsébet, a Kelet-Magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat intézményvezetője. A szakember érdeklődésünkre elmondta, megyénkben eddig 249 kiskorút fogadtak be a reformátusok.

Az egyház egyébként az élet számos területén támogatja, azokat, akik meleg otthonnal, szép szóval, szerető gondoskodással igyekeznek megadni a jobb sorsra érdemes kisemberek számára azt, amit átmenetileg vér szerinti szüleiktől nem kapnak meg. A nevelőszülőség ugyanis nem azonos szerep az örökbefogadóéval. Nevelőszülőknél olyan állami gondozott gyermekek lehetnek, akik még nem örökbe adhatóak, hisz a vér szerinti felmenők nem tudják ugyan ellátni őket, de nem mondtak le róluk.

„Igyekszünk több szálon segíteni azokat, akik erre a nemes cselekedetre vállalkoznak. Beiskolázási támogatást nyújtunk, nyári táborokat szervezünk, a református üdülőközpontokban is feltöltődhetnek az érintett családok, élelmiszercsomagokkal és ajándékokkal is próbáljuk kifejezni nagyrabecsülésünket és a magunk lehetőségeihez mérten kiegészítjük az állami támogatásokat is. A kollégista gyermekek után például az állam nem, ám a reformátusok fizetnek kiegészítő juttatást. Gondoljunk csak bele, ha a fiatal távol, más városban tanul, az többletkiadást ró a szülőkre is” – érvelt Miklósi Erzsébet. Jelenleg a nevelőszülők 44 700 forint alapdíjat kapnak, ehhez gyermekenként 29 800 forint kiegészítő díj jár. A különleges szükségletű kiskorúak után még kapnak 7400 forintot havonta. A nevelőszülőséget rendes munkaviszonyként is elismerik hazánkban, az állami gondozásból befogadott csemeték csiszolgatása beleszámít a szolgálati időbe, melyet figyelembe vesznek a nyugdíj kiszámításakor.

