Családi napot tartottak a tapolcai strandfürdőben

Koncertek, gasztronómiai-, egészségmegőrző- és persze gyermekprogramok várták a fürdőzőket az elmúlt hétvégén a Miskolctapolcai Strandfürdő első ízben meghirdetett családi hétvégéjén. A programokat örömmel fogadták a strandolók is, az általunk megkérdezettek közül sokaknak kifejezetten ezek miatt esett a választásuk a tapolcai fürdőre. Bárdi Mariann és családja is így volt ezzel, mint mondta, kíváncsiak voltak, ezúttal mivel várja őket a fürdő, ahová gyermekként is sokat járt.

Szeretem ezt a strandot, gyerekként rengeteg időt töltöttem itt.” Bárdi Mariann

Élvezték a zeneszót

– Szerintem nagyon jó a program, imádom az egészet. Már délelőtt tizenegytől kint vagyunk, és nagyon jól érezzük magunkat. Én egyébként is szeretem ezt a strandot, nagyon örültem, mikor újra megnyílt és azóta azon vagyunk, hogy a gyerekeket is ide szoktassuk – újságolta Mariann.

Tamás Georgina és kislánya elsősorban pihenni, fürdőzni érkezett, és láthatóan élvezték a zeneszót miközben a medencében lubickoltak.

– Tudomásom szerint még nem volt itt ilyen korábban, de nem bánjuk, ha máskor is lesznek programok, mert nagyon aranyos az egész – vélekedett Georgina.

Élmény kell

A fürdőket üzemeltető Miskolci Turisztikai Kft. ügyvezetője is örömmel nyugtázta: a vendégeknek láthatóan tetszik a rendezvény. ­Scheitzner Beáta úgy fogalmazott, a programot hagyományteremtő szándékkal szervezték meg.

– Nagyon fontos, hogy ma egy strand a medencéken, fürdésen túl tudjon valami pluszt is kínálni a vendégeknek. Az elmúlt években ezért is váltak olyan népszerűvé az élményfürdők, szauna, masszázs, és wellness részlegek. Ma pedig már szinte természetes, hogy a zenét, fellépőket, programokat is várják a látogatók – mondta a fürdővezető.

A feltámadt fürdő

A Miskolctapolcai Strandfürdő az 1920-as évek végétől folyamatosan épült ki, 1980-ban már több medencével rendelkező komplexumként működött. A strandot ­rossz műszaki állapota miatt 2004-ben bezárták.

A felújítás első üteme 2015-ben fejeződött be, majd május 30-án adták át a wellnessházat és az új családi- és úszómedencét, melyet idén játékeszközökkel bővítettek. A strand a tervek szerint rövidesen a Modern Városok Program részeként fejlődhet tovább.

