Családi nap volt a Kosárban Miskolcon

Gyerekeknek játszó­sarok, kézműveskedés Csutka Esztivel, termelői bemutatkozás és kóstoltatások, sütés-főzés és zene-tánc az Agyagbandával is a programok között szerepelt.

Ez az udvar majd nyáron fog megtelni élettel.” Lenkey Péter

– Egy projekt keretében a helyi kosár közösségeket fejlesztjük, így a miskolci Zöld Kosár közösség számára is új programokkal indulunk neki, ráadásul új helyszínen – nyilatkozta portálunknak Lenkey Péter, az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány szakmai vezetője. – Az apropó az volt, hogy a korábbi helyszíneinkhez képest – például a már 12 éves biopiachoz – végre találtunk egy olyan helyet Miskolcon, ahol van egy nagy udvar, ahová rengeteg családi programot lehet tervezni. Van egy jó kis belső rendezvénytér, ahol télen majd a biopiac is meg tudja magát húzni. Ez a hely minden alapítványi programot be tud fogadni, persze a zemplénieket kivéve, hiszen Baskón egy közösségi házat működtetünk, illetve nyaranta táboroztatunk.

Egy helyen

Lenkey Péter elmondta: a miskolci programjaik most már végre egy helyen érhetőek el, nem messze a Népkerttől, a Szilágyi Dezső utca 17. szám alatt, közel a közösségi közlekedéshez, jól parkolható helyen.

– Ez az udvar majd nyáron fog megtelni élettel – mutatta.

Fotó: Ádám János © Fotó: Ádám János

Felvetésünkre, hogy a termelői partnereket miként toborozzák, azt a választ kaptuk, hogy hosszú munka volt ez a folyamat.

– Mára valódi közösséggé vált a Zöld Kosár és azok a termelők, akiket az elmúlt években, évtizedekben felkutattunk, értük tűzbe tenném a kezemet is – jelentette ki az elnök, aki azt is elárulta, hogy ők mint piacszervezők is ki szoktak menni megnézni, hogy „miként működik a gazdaság”, „milyenek a termelési folyamatok”. Kérjük és várjuk is tőlük, hogy nyitott gazdaságként működjenek, aminek az eredménye az is, hogy időről időre gazdaságlátogatások keretében a közösség is ki szokott menni a helyszínekre.

– ÉM-JLI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA