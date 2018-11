Családi ludasságok Miskolcon

A Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba várta a családokat vasárnap a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a Vaga Banda Társulat, Márton-napi mulatságra, melyet élménydús, hagyományőrző programnak szántak. A belépők kezébe libazsíros kenyeret nyomtak, nehogy a gyomrok korgása bármiről is elvonja a figyelmet, hiszen szórakoztató programban nem volt hiány.

Ludaskása kaláccsal

Így például a nap folyamán kézműves vásár, mesterségbemutatók és népi játékok.

Aztán érkezett Paprika Jancsi Kapusi Szabolcs báb­előadásában, a Márton-napi népszokásokkal pedig előadás során ismerkedhettek a látogatók. Családi kézműves játszóházi foglalkozásokban is részt lehetett venni, a nap folyamán a zenéről a Csender Zenekar, a mulattatásról a Vaga Banda Gólyalábasai gondoskodtak.

Utóbbiak egy jelenetet is előadtak a nap zárásaként, amelyben legújabb tréfáikkal ismertették meg a nagyérdeműt.

No persze, ha Márton-napi dínom-dánom, ahhoz egyéb finomság is dukál, mint egy szelet libazsíros kenyér. Tudták ezt a szervezők is, így aztán népi ételkóstolót is beiktattak a programba: a klasszikus, falusi ludaskása mllett többféle kalácsot is kóstolhatott a Diósgyőrbe érkező, szép számú érdeklődő.

